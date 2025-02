Mattos sobre Conexión Ganadera: “Nadie se imaginaba la magnitud de este impacto”

Política

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, se refirió a la crisis generada por Conexión Ganadera y sus repercusiones en miles de ahorristas. “Nadie se imaginaba la magnitud de este impacto ni la cantidad de inversores y de montos de inversión que están manejándose aquí”, expresó el jerarca en diálogo con Desayunos informales (Canal 12).

Mattos aseguró que se trata de “un tema de alta sensibilidad, porque hay mucha gente involucrada”. “Nos hemos venido enterando en las últimas semanas en función de trascendidos de prensa que no tenemos todavía una información oficial”, agregó.

El jerarca explicó cuáles son las competencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para abordar esta situación.

“Está estrictamente limitado a lo que son los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG), al que todo tenedor de ganado debe registrarse a través del número de Dicose, que identifica no solo al tenedor de ganado, sino también al lugar físico donde esos ganados deberían estar”, indicó Mattos.

De acuerdo con el ministro, los “aspectos sanitarios sí son competencia” de la cartera, ya que desde setiembre de 2023 ha recibido “consultas crecientes de productores o de tenedores de ganado en búsqueda de información respecto a la existencia o tenencia de ganado”.

“Se han encontrado muchas veces con respuestas que no satisfacen sus expectativas”, aseguró el líder del MGAP, que recordó que “todo tenedor puede acceder a una clave del SNIG para controlar y manejar dónde está su ganado y qué cantidad tiene”.

“Ha habido un depósito de confianza sobre los sistemas de manejo de inversión, no hubo muchos controles. Durante este período nosotros trabajamos en función de eventuales denuncias o reclamos, no actuamos de oficio por lo que nos pueda parecer, porque no es competencia nuestra a no ser que se detecte un manejo no compatible con las obligaciones que asume cualquier tenedor de ganado en cuanto el manejo del SNIG”, expresó el jerarca.

Mattos recordó que la situación de Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte está bajo la órbita de la Justicia.

“Tenemos que ser muy empáticos con la situación general por la alarma pública que genera esto y un daño tremendo para muchos ahorristas que de buena fe apuntaron a un sistema de inversión”, insistió.

Además, señaló que desde el MGAP se reúnen tanto con el fiscal Enrique Rodríguez como con el juez Leonardo Méndez. “Vamos a colaborar”, expresó el jerarca.

“Lo que sí tenemos que hacer es pasar raya y ver exactamente cuál es la situación en cada uno de los predios”, indicó. Según el jerarca, este trabajo implica investigar sobre “decenas de miles de animales”, así como “recorrer decenas de predios, hacer el relevamiento y un arqueo de las existencias de ganado in situ, en forma física”.