Mattos apela a “la actitud y el compromiso” de la gente para evitar más incendios

Autoridades del Ministerio de Ganadería, de la Dirección General Forestal, del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) brindaron una conferencia de prensa este martes en la que se refirieron a las acciones que vienen desarrollando para extremar la precaución en los incendios forestales.

El ministro Fernando Mattos aseguró que la situación actual de incendios se debe a las condiciones climáticas que reinan en el país con una situación “predisponente a un aumento del nivel de riesgo de incendios” y que la condición es de “sequía importante”, al igual que un nivel de “déficit hídrico pronunciado”, lo que significa una “baja disponibilidad de humedad en el suelo”.

“Tuvimos algún episodio este año —porque esto viene creciendo en condiciones de sequía, vientos, altas temperaturas y el factor humano— y evidentemente ya hubo una respuesta muy positiva, favorable, en un incendio en Algorta, donde se vio la respuesta y el trabajo de coordinación que se realizó durante todo el año en lo que es el servicio de Bomberos, del Ministerio del Interior, de Defensa y lo que es el Sinae”, aseguró.

Quien tomó la palabra luego fue Yamandú Morán, gerente técnico de Inumet, quien afirmó que, “lamentablemente”, no tiene “buenas noticias” en cuanto a lo que la predicción del tiempo se refiere.

“Lamentablemente, los sistemas que aparecen, amenazan con precipitaciones y cuando llegan a estas latitudes es como que se inhiben por completo y no tenemos la precipitaciones esperadas. Esto obedece a lo que conocen como la fase fría del cinturón del pacífico, que es la fase de La Niña y que nos causa este tipo de fenómenos acá. Pero, en realidad, esto que está ocurriendo, que haya tres años consecutivos del fenómeno de La Niña, es sumamente extraño por lo intensa y los calores que ha habido. Así que, desde el punto de vista climático es un estudio de tendencias que va a tres meses para adelante y se toman las variables de temperatura y de precipitaciones”, indicó.

En cuanto a las temperaturas, aseguró que en todo el país será homogéneo la superación de las temperaturas a los valores normales para esta época del año, situación diferente a las precipitaciones, que estarán en valores por debajo a la media normal, particularmente en el noroeste, dado que en el resto del país estará por debajo, pero dentro de la normalidad.

“En el corto plazo las noticias no son buenas: son solamente tormentas de masas de aire, que van a producir lluvias en un lado u otro, pero no lluvias generalizadas. Posiblemente en el día de mañana y el jueves tengamos algunas precipitaciones en el centro del país y nada más. Si tomamos un plazo más largo, de 30 y 40 días, los acumulados que dan los modelos globales dan 50 mm de acumulación en la zona noreste y eso es todo. Realmente la situación es crítica y tenemos funcionando un índice de incendios que está indicando que todo el país está rojo, alto riesgo de incendio”, comentó Morán.

El director de Bomberos, Ricardo Riaño, en tanto, comentó que la situación “es clara” y que vienen con un cúmulo de intervenciones en incendios forestales y de campo que calificó como “importante”.

“La estadística arroja más de 40 intervenciones en lo que va del comienzo del verano. En el día de ayer tuvimos 11 intervenciones de relevancia, que se le suman a las de menor importancia. Día a día hemos trabajo arduamente para contener los incendios”, señaló.

“En no más de 48 horas hemos controlado esos incendios, personalmente estuve a cargo del incendio de Algorta y fueron un éxito las tareas realizadas en el lugar, por la interacción y la sinergia. Interactuando interinstitucionalmente nos hemos potenciado y venimos trabajando y hace que vengamos trabajando con total éxito, podemos decir. No hemos tenido que lamentar ni una pérdida de una finca, no lamentamos ni una sola persona lesionada y ni una pérdida humana, que es lo que damos mayor prioridad”, agregó.

El ministro Mattos, finalmente, informó que la intención de la conferencia es para hacer un llamado de “responsabilidad” para la ciudadanía, ya que la mayoría de los incendios está asociado al factor humano. “La actitud y compromiso de las personas es fundamental para evitar la ocurrencia de episodios que todos podemos llegar a lamentar. A veces son acciones muy comunes, muy en el día a día”, explicó.

“Realmente son acciones que debemos todos prevenir, comprometernos, hemos tenido episodios de incendios de campo por una lata en un basural de un establecimiento agropecuario y los invitaría a que tomen una lata con la mano en una tarde de los primeros día de enero a ver si la aguantan. Quema y reflejando la luz solar puede generar un incendio. Pequeños actos que en otro momento no tendrían ninguna consecuencia, en otras condiciones que tenemos hoy de sequía y falta de humedad en los suelos es realmente predisponente a accidentes que pueden ser muy penosos para las economías y ojalá podamos decir que al final de la temporada podamos evitar pérdidas de vidas humanas”, añadió.

Con respecto a la situación general del déficit hídrico, Mattos sostuvo que recibirán informes esta semana, pero aclaró que seguramente predispondrán una reiteración de la emergencia agropecuaria que fue implementada en octubre y que finalizará en los próximos días. “Será convocado el próximo lunes con información objetiva a efectos de dictaminar, pero digamos que es casi un hecho porque no están previstas lluvias de importancia en estos días que puedan revertir la situación”, declaró.

“Si vemos los índices objetivos de humedad en el suelo, el país entero seguramente va a estar en rojo y si vemos el índice del color de la vegetación de superficie vamos a ver un color amarillento generalizado, pero con tendencia a oscurecerse porque el hecho de que no tengamos humedad en el suelo es u factor que puede, de no haber precipitaciones que reviertan la situación, lógicamente tenemos una situación general que no es muy auspiciosa”, señaló.

Finalmente, sobre la situación agropecuaria, dijo que las zonas más importantes de agricultura recibieron ayuda en diciembre por lo que todavía no están en una situación crítica, aunque sí dijo que hay una “falta organizada de humedad”, que requiere la llegada de nuevas precipitaciones.

“Existe infraestructura de riego que cada año crece, pero nunca será suficiente para abarcar aéreas tan extendidas que se dan hoy por la falta de humedad. El panorama es complejo, sí estamos aquí para mostrar la imagen de coordinación del trabajo y las medidas que se han tomado durante el año y que fundamentalmente apelamos a la conciencia ciudadana, no solo para evitar conductas que puedan generar incendios, sino también la alerta temprana de cualquier visualización de incendios porque el gran secreto es el combate temprano a los incendios”, concluyó.

