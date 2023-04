Mató a bebé en vientre de embarazada a término para vengarse de la madre de la gestante

Policiales

El cuerpo de la bebé nonata Manoela Nunes Cardoso Pitta, que llevaba nueve meses de gestación, fue sepultado en la tarde del pasado domingo, en el cementerio Jardim dos Eucaliptos, en la ciudad brasileña de Cabo Frio.

La criatura fue asesinada a puñaladas dentro del vientre materno por Luís André Soares, de 33 años, quien hasta hace poco había sido pareja de la madre de la gestante. El hombre fue detenido infraganti por la policía local y puesto a disposición de la Justicia.

La víctima del ataque, una joven de 20 años, fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

“Ella me dijo que él llamó a la puerta de la casa pidiendo un vaso de agua y diciendo que estaba de paso. Mi hija le trajo agua, se despidió y luego se fue adentro a dormir. Luis no se fue. Se escondió en el patio trasero cerca del lavarropas y mi hija no se dio cuenta”. Tales fueron las palabras que la madre de la víctima dijo al medio local R Lagos. La mujer, dueña de la casa donde ocurrieron los hechos, estaba en su trabajo en el momento del crimen y fue advertida por vecinos.

La joven embarazada, sin darse cuenta de que estaba siendo vigilada por el individuo, entró de nuevo a la casa y se fue a dormir. Posteriormente, alrededor de las 15:30, según le contó a su madre en el hospital, fue al patio a recoger la ropa de la cuerda cuando fue abordada por Luís, quien la tomó por el cuello desde atrás y la acuchilló en el brazo, el cuello, el estómago y las piernas. Los gritos de la víctima atrajeron vecinos y, ante la llegada de estos, el agresor huyó.

La mujer fue traslada de inmediato al hospital, pero nada pudo hacerse para salvar a la criatura que estaba en el vientre materno y cuyo nacimiento era cuestión de días. Según el informe Instituto Médico Legal, las puñaladas cortaron el cordón umbilical y la bebé murió asfixiada.

La madre de la joven contó al citado medio que conoció a su expareja el año pasado en un restaurante donde trabajaban juntos. La mujer añadió que llevaba meses intentando separarse de él, ya que la casa donde vivían era pequeña y no tendría lugar para los cuatro: ella, su hija, la bebé y él.

“Le pedí que alquilara un monoambiente. Mi casa es pequeña, solo tiene dos habitaciones y un baño. Mi hija volvió a vivir conmigo hace unos tres meses, después de separarse de su marido. Le expliqué esto, pero no quería aceptarlo. Seguí diciéndole que se fuera y él fingió que no estaba escuchando”, contó la mujer.

Según la entrevistada, en los últimos tiempos Luís estaba trabajando en un taller propiedad de su tío. “Lo peor de todo es que no noté nada. No era agresivo, mucho menos violento. Si hubiera llegado a casa y encontrado a mi hija muerta, él sería una de las últimas personas de las que sospecharía”, refirió la mujer.

El día en que la joven embarazada fue apuñalada, Luis André Soares no fue a trabajar y no justificó su ausencia. El tío del sospechoso incluso envió un mensaje a la madre de la víctima informándole que no iba a trabajar. Dos días antes del crimen, Luís estuvo en casa de su expareja y cenó con ella y su hija.

“Era cariñoso con nosotros. Ayudó a pintar la habitación para la llegada del bebé. Solía estar a solas en casa con mi hija. No parecía un monstruo. Comenzó a beber hace unos dos meses, pero no mostró un comportamiento agresivo. Espero que mi hija pueda perdonarme algún día. Si no lo hubiera metido en la casa, nada de esto habría pasado. No me di cuenta de que era malo. Confié en un extraño y me apuñaló. Trató de quitarme lo que más amaba, que es mi hija”, concluyó.