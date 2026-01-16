Policiales

Mataron de un disparo en el pecho a un hombre en Malvín Norte; se investigan los motivos

Un hombre fue asesinado en la mañana de este viernes en las inmediaciones de pasaje 172 y pasaje 167, a escasos metros de la plaza del barrio Malvín Norte, en el departamento de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, un grupo de efectivos fue enviado por el Centro de Comando Unificado (CCU) a la zona luego de que se alertara sobre detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido en el suelo, boca arriba y con manchas de sangre. Su identidad aún no ha sido confirmada.

Minutos más tarde, arribó una unidad del servicio de emergencia médica que constató el fallecimiento de la víctima. De acuerdo al diagnóstico primario, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo, con entrada y salida del proyectil.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y del Departamento de Homicidios. La fiscalía de Flagrancia a cargo de la fiscal Mirta Morales dispuso que el caso sea derivado a Homicidios y solicitó ser informada nuevamente con mayores detalles a medida que avance la investigación.

