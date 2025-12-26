Policiales

Mataron de un disparo en el cuello a un hombre en Colón y su tío fue rozado por una bala

Montevideo Portal

Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo en el cuello en Colón, en un episodio ocurrido en la madrugada de este viernes. El hecho se dio en la vivienda de su tío, quien también fue herido de bala.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el homicidio tuvo lugar en la intersección de José María Navajas y Aparicio Saravia, cuando —según relató el familiar que estaba con él— un auto blanco pasó por el lugar y desde su interior efectuaron los disparos.

El tío de la víctima recibió un roce de bala en una pierna, mientras que el sobrino fue alcanzado de lleno en el cuello.

Tras el ataque, los dos hombres lograron subirse a un taxi que los trasladó al Hospital Saint Bois, en Lezica, cerca de la una de la madrugada. El familiar no aceptó asistencia médica y no continuó internado, mientras que la víctima de 30 años murió poco después de haber ingresado al centro de salud.

La escena fue inspeccionada por efectivos de Investigaciones de la zona operacional 4 y por Policía Científica, que hallaron casquillos en el lugar. La investigación del caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía de Montevideo.

Este homicidio es, según las autoridades, el octavo registrado en Montevideo desde la mañana del martes 23 de diciembre.

Montevideo Portal