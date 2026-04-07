Policiales

Mataron a un joven en Peñarol; estaba estacionando su auto y lo atacaron desde una moto

Montevideo Portal

Un nuevo homicidio se produjo en la noche de este lunes, sobre las 22:15 horas, en el departamento de Montevideo. La víctima fatal fue un joven de 22 años sin antecedentes penales, que fue atacado en la esquina de Salamanca y Teruel, en el barrio Peñarol.

De acuerdo a la información policial, consignada por Subrayado (Canal 10), la víctima estaba estacionando su auto cuando fue atacada a disparos, aparentemente desde una moto. El joven llegó a salir del vehículo e intentó correr hacia su casa, pero cayó herido en la vía pública.

Luego del ataque, un vecino trasladó a la víctima en su auto a una mutualista cercana, donde finalmente falleció producto de las heridas.

Un grupo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo llegó a la zona tras una alerta del sistema Shotspotter, que detectó los disparos automáticamente. En la escena se incautaron nueve vainas correspondientes a un arma automática.

Un testigo declaró haber visto al tirador escapar en moto, aunque los investigadores también analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir la ruta de fuga. La Policía Científica recolectó las vainas y otros indicios presentes en el lugar.

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