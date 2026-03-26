Policiales

Mataron a un hombre al lado de su pareja en Puntas de Manga; estaban entrando a una casona

Montevideo Portal

Un homicidio ocurrió en la mañana de este jueves en la intersección de la avenida José Belloni y camino Benito Berges, en el barrio Puntas de Manga, en la zona norte de la ciudad de Montevideo. La víctima era un hombre de 32 años.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hecho ocurrió sobre las 08:30 horas. El ahora fallecido —que tenía un antecedente penal de 2024— estaba por ingresar junto a su pareja a una casona ubicada en la esquina anteriormente mencionada cuando dos sujetos encapuchados llegaron a la escena en un auto y abrieron fuego contra él.

El hombre fue alcanzado por varios disparos y luego fue trasladado por su padre a la policlínica de Capitán Tula, ubicada a más de tres kilómetros, en el barrio Piedras Blancas. A pesar de los esfuerzos médicos, finalmente no logró sobrevivir.

Luego de perpetrado el ataque, los malhechores huyeron de la escena en auto y recorrieron varias cuadras hasta llegar a un descampado ubicado en camino Antares y Azotea de Berro. Allí, descendieron del vehículo, lo prendieron fuego y siguieron su trayecto en otro auto.

Dos grupos de efectivos policiales se desplazaron hasta la zona y trabajaron en el punto donde se cometió el homicidio y se dejó abandonado el vehículo. En la escena del crimen, personal del Departamento de Homicidios halló dos casquillos 9 milímetros.

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