Mataron a balazos a un uruguayo mientras circulaba en moto en ciudad fronteriza de Brasil
El homicidio ocurrió en la noche de este viernes en Quaraí, a pocos kilómetros de Artigas. Las autoridades brasileñas investigan el caso.
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13.06.2026 15:00
Montevideo Portal
Un uruguayo murió en la noche del viernes tras recibir varios impactos de bala en la ciudad brasileña de Quaraí, localidad fronteriza del estado de Rio Grande do Sul, que limita con el departamento de Artigas.
Según informaron medios artiguenses, el hecho ocurrió en la vía pública, en un barrio conocido como Colina Santa Teresa, mientras la víctima se trasladaba en motocicleta. Las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables aún se desconocen.
Tras el crimen, efectivos de la Policía Civil y de la Brigada Militar se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias iniciales y dar inicio formal a la investigación. La zona fronteriza, donde el tránsito de personas entre ambos países es cotidiano, plantea un escenario de trabajo que involucra a distintos cuerpos de seguridad brasileños.
Las autoridades aguardan los resultados de los estudios del Instituto-Geral de Perícias (IGP), que permitirán establecer con mayor precisión las causas del fallecimiento, la cantidad de disparos recibidos y las características del armamento utilizado. Esa información será clave para orientar las distintas líneas de investigación que los pesquisas mantienen abiertas.
En paralelo, los investigadores llevan adelante entrevistas con posibles testigos del hecho y analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la escena.
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