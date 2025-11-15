Policiales

Mataron a balazos a un joven en Marconi; le dispararon al menos 30 veces desde un auto

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Montevideo se encuentra investigando un homicidio ocurrido en la tarde de este sábado en la intersección de las calles Leandro Gómez y Enrique Castro, en las inmediaciones del barrio Marconi.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la víctima fue un joven de 30 años, carente de antecedentes penales, que fue sorprendido por un ataque a balazos mientras estaba caminando en la calle.

Un auto, ocupado por al menos dos delincuentes, llegó al lugar y abrió fuego contra el hombre en 30 oportunidades, aproximadamente. Varios de los disparos impactaron en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza.

Inmediatamente después, los atacantes huyeron a toda velocidad por Enrique Castro. La Policía fue alertada de lo ocurrido y un patrullero fue hasta el lugar para trasladar a la víctima hasta la policlínica de Capitán Tula, donde falleció a los pocos minutos.

La investigación del hecho está a cargo del personal del Departamento de Homicidios y de la Zona Operacional III. Según la información primaria, el asesinato habría sido un ajuste de cuentas por un conflicto entre grupos delictivos de la zona.

Además, los uniformados que trabajaron en la zona detectaron un incendio de un vehículo a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio, por lo que estiman que podría tratarse del auto utilizado por los tiradores a la hora de cometer el crimen.

Montevideo Portal