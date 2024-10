Mastropierro irá a la cárcel: cumplirá una condena de diez meses por accidente de tránsito

Judiciales

Jonathan Mastropierro, uno de los testigos en calidad de víctima del caso que investiga al exsenador Gustavo Penadés, cumplirá una condena de diez meses de prisión efectiva por ser autor de un accidente de tránsito grave en 2023, informó la Fiscalía General de la Nación.

Tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía de Flagrancia de primer turno, a cargo de Graciela Peraza, se dispuso una condena de prisión efectiva por “dos delitos de lesiones culposas graves”.

Tal como informáramos, el accidente de tránsito ocurrió el pasado 12 de noviembre de 2023.

El hecho se dio en la avenida Eugenio Garzón y camino Ariel en horas de la tarde. Mastropierro circulaba en un auto por Garzón y, al intentar doblar hacia Ariel, chocó a una moto con dos ocupantes.

El impacto provocó que el joven de 18 años que conducía la moto resultara con sus dos piernas quebradas y con rotura de fémur. En tanto, la otra mujer también tuvo quebradura de uno de sus miembros inferiores y una mano.

En principio, el caso se iba a cerrar con un acuerdo reparatorio entre las partes en el que Mastropierro debía pagar US$ 40.000, de los que se debían abonar US$ 15.000 como primera entrega y luego cinco cuotas de US$ 5.000. Sin embargo, la defensa de Mastropierro desistió, por lo que debieron seguir adelante el debido proceso judicial.

Desde la Fiscalía aclararon que esta condena “no tiene nada que ver” con las otras causas en la que Mastropierro está involucrado.