Mastropierro amenazó a defensa de Penadés con filtrar videos “comprometedores” del acusado

Judiciales

Montevideo Portal

Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de Gustavo Penadés en el caso que investiga presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad, le respondió en las últimas horas a Laura Robatto, una de las abogadas defensoras del exsenador, tras acusarlo de tener videos que probaban abusos suyos en su celular.

La defensa de Penadés presentó un escrito recientemente a la Suprema Corte de Justicia denunciando una “omisión” de la fiscal del caso, Alicia Ghione, por estar en conocimiento y no reportar delitos sexuales cometidos por Mastropierro.

Los abogados afirmaron que “pudieron constatar” que en el aparato había “un cúmulo de evidencias que sin duda podrían configurar gravísimos delitos de naturaleza sexual, puntualmente contra un varón de 12 años”, según consta en el documento.

Ante esto, el joven decidió responderle, principalmente a Robatto, mediante un comunicado consignado por el diario El Observador. En él, Mastropierro amenazó a la penalista con filtrar videos del exlegislador donde “no sale muy favorecido” y se encuentra en “situaciones bastante comprometedoras”.

“Entiendo que no tenga nada para defenderlo y que tenga la necesidad de desviar la atención con parte de mi vida privada faltando a la verdad. Las personas a las que hace referencia en orgías son adultos y los videos están vinculados a mi vida privada y a la prostitución VIP”, señala el documento.

Además, consideró que, de haber delitos cometidos por él, “respondería en otra causa y en otro momento”. “No le voy a permitir que me difame y perjudique. Me consta que el contenido sexual de mi celular fue compartido a periodistas y algunos medios de comunicación, algo que no tolero ni voy a permitir”, consideró.

“La invito a que se ocupe de su defendido, y denuncie donde crea conveniente lo que a su juicio configure un delito. Si juega sucio, el que pagará los platos rotos será su cliente Penadés con los videos que saldrán a la luz”, apuntó.

Robatto amplió su acusación pública contra Ghione y Mastropierro el pasado 1° de abril, día en el que habló con Telenoche (Canal 4) y afirmó haber encontrado la frase “Si hay pelito, no hay delito” en el celular del denunciante del exsenador.

“Es una frase del año 2021; nosotros tenemos en el chat, que justamente vamos a adjuntar. La fiscal lo tiene que haber visto. Mastropierro se lo dice a alguien que sospechamos que es menor porque en el chat en un momento le pregunta si es menor”, indicó.

Montevideo Portal