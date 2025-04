Mastropierro afirma que recibió US$ 10 mil para cambiar su versión en causa contra Penadés

Judiciales

Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de la causa que investiga al exsenador blanco Gustavo Penadés por más de 22 delitos de abuso sexual contra menores, denunció que una persona se acercó a su casa, en un barrio privado de Canelones, y le dejó un sobre con US$ 10 mil, que no devolverá, adelantó el periodista Diego Martini Lemos.

En diálogo con Montevideo Portal, Mastropierro dijo que un hombre se contactó con su defensa y manifestó interés en hablar con él. Como se considera “una persona pública”, el joven aceptó que la persona visitara su casa, donde dejó sus datos personales a la hora de entrar al barrio privado.

El hombre había adelantado que el motivo de su visita tenía que ver con el caso de Penadés, pero afirmó que no había sido enviado ni por el exsenador ni por su familia. “Venía por el lado de Romina Celeste o la abogada”, dijo Mastropierro.

Una vez en su casa, el hombre insistió en que no iba “de parte de Penadés” y le ofreció a Mastropierro US$ 10 mil para que cambiara su denuncia en el juicio contra el exsenador, en el que también declararán Romina Celeste y otras víctimas, cuya identidad está bajo reserva por pedido de la fiscal Alicia Ghione.

De acuerdo con el relato del joven, la persona que se acercó a su casa le sugirió que dijera que “pudo haber sido mayor” durante su encuentro con Penadés, y se mostró preocupado por “la salud mental” del exlegislador blanco.

El denunciante de Penadés, que en una primera instancia ingresó a la causa en calidad de testigo, agarró el dinero. “Pensé que era una joda”, dijo el joven, y aseguró que no es la primera vez que le ofrecen plata por esta causa.

El denunciante de Penadés tomó el dinero: “Un pago por el tiempo que me hicieron perder, podría haber estado viendo una película”. No voy a acceder, ya de por sí se me cuestionó un montón”, agregó. El joven dijo que no presentará una denuncia ante la Justicia.

Asimismo, Mastropierro sostuvo que el hombre le mencionó “hechos delictivos de 2021”, de los que “solo tiene conocimiento la Policía porque no hubo denuncias”. “Cuando uno denuncia al poder, se dan estas situaciones”, dijo el joven.

El relato del joven se da en el momento en el que la exmilitante del Partido Nacional, que cumple una condena por haber presentado una denuncia falsa contra el ahora presidente Yamandú Orsi, Romina Celeste, declarara a Montevideo Portal que Mastropierro fue quien “primero” la “engañó”.

Papasso sostuvo que “la mayoría de las denuncias contra Penadés son falsas”. “Especialmente todas las de los representados por la Udelar porque son los que preparan todo. No les cobran, les enseñan todo, junto con el grupo de víctimas de la Fiscalía. Yo estaba en esas reuniones, fui parte, por eso lo puedo contar”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre si hoy considera que Penadés es inocente, respondió: “Para mí sí, porque mi caso ya está prescripto”, reafirmó Romina Celeste.

“Penadés es pasivo y todos lo tratan de violento en los relatos. Y Penadés se ponía pesado cuando tomaba algo, pero no era violento, de querer humillar a nadie. Le gusta ser pasivo, no es activo. Le gustan hombres varoniles, jóvenes, pero no niños”, apuntó enseguida después.

El escrito de la defensa de Penadés contra Mastropierro

A fines de marzo de 2024, la defensa de Penadés presentó un escrito a la Suprema Corte de Justicia denunciando una “omisión” de la fiscal Ghione por estar en conocimiento y no reportar delitos sexuales cometidos por Mastropierro.

Los abogados afirmaron que “pudieron constatar” que en el aparato había “un cúmulo de evidencias que sin duda podrían configurar gravísimos delitos de naturaleza sexual, puntualmente contra un varón de 12 años”, según consta en el documento.

Ante esto, el joven decidió responderle, principalmente a Robatto, mediante un comunicado consignado por el diario El Observador. En él, Mastropierro amenazó a la penalista con filtrar videos del exlegislador donde “no sale muy favorecido” y se encuentra en “situaciones bastante comprometedoras”.

“Entiendo que no tenga nada para defenderlo y que tenga la necesidad de desviar la atención con parte de mi vida privada, faltando a la verdad. Las personas a las que hace referencia en orgías son adultos y los videos están vinculados a mi vida privada y a la prostitución VIP”, señala el documento.

Además, consideró que, de haber delitos cometidos por él, “respondería en otra causa, y en otro momento”. “No le voy a permitir que me difame y perjudique. Me consta que el contenido sexual de mi celular fue compartido a periodistas y algunos medios de comunicación, algo que no tolero ni voy a permitir”, consideró.

“La invito a que se ocupe de su defendido, y denuncie donde crea conveniente lo que a su juicio configure un delito. Si juega sucio, el que pagará los platos rotos será su cliente Penadés con los videos que saldrán a la luz”, apuntó.