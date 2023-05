Maslatón y su defensa a Mujica tras abucheo: “No hagan nunca más esta pelotudez”

Política

El abogado argentino Carlos Maslatón se refirió a los abucheos que recibió el expresidente José Mujica por parte de militantes vinculados al economista Javier Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires.

En primer término, Maslatón —que hasta 2022 era aliado político de Milei— comentó el video divulgado por DataConurbano / NET y criticó: “Cómo van a agredir a Pepe Mujica, que dementes”.

Este lunes el analista de mercados financieros que se define como un liberal volvió a expresarse desde su cuenta de Twitter al compartir el video de cuando Mujica es insultado.

“Esto es una vergüenza para el liberalismo argentino. Señores, nosotros somos demócratas, no somos fascistas. No procede escrache a expresidente extranjero y menos a Mujica. No hagan nunca más esta pelotudez pianta-votos”, afirmó Maslatón.

Algunos de los militantes de Milei optaron por silbar a Mujica, mientras que otros decidieron directamente gritarle: “Juira”, “juira, bicho”, “mugriento, andá a bañarte”, decían algunos de los presentes.

El expresidente se hizo presente en el vecino país para presentar Semillas al viento, su nuevo libro, misma situación que Milei, quien presentó El fin de la inflación. El medio argentino Urgente 24 consigna que Mujica mantuvo la calma y omitió los gritos y que la seguridad encargada de su traslado lo instó a ingresar al salón.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, también rechazó lo sucedido y lo calificó como una "guarangada inaceptable": "Discrepo radicalmente con las ideas de José Mujica. Y más discrepo con sus acciones en su época de guerrillero. Pero abuchear a un ex presidente de otro país, que fue democráticamente electo y gobernó en el marco de la Constitución, es una guarangada inaceptable. Mi solidaridad".

