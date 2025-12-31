Locales

Más que sofocante: los detalles de las temperaturas máximas para el último día del año

La ola de calor iniciada el lunes tendrá este miércoles 31 de diciembre uno de sus puntos más altos, cuando, según distintos meteorólogos, se espera que el último día del año sea una jornada calurosa y agobiante, con temperaturas máximas que podrán rondar los 40 °C.

El meteorólogo José Serra señaló que este miércoles se esperan temperaturas máximas de 38 °C en la región norte y noroeste del país. De todos modos, las sensaciones térmicas serán aún mayores y podrán alcanzar los 43 °C, según adelantó en diálogo con Montevideo Portal.

El Instituto Uruguayo de Meteorología, en tanto, prevé que en la zona metropolitana las máximas alcancen los 36 °C. En el este, por su parte, habrá hasta 37 °C, y en el noroeste unos 38 °C.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó que en la zona metropolitana las temperaturas subirán hasta los 34 °C, pero en el norte podrán registrarse 40 °C, según informó Subrayado (Canal 10).

Desde la cuenta de X Meteorología Estación BCP, que reporta fenómenos climáticos a nivel local, señalaron que las temperaturas oscilarán entre 32 °C y 38 °C.

??????#Uruguay se despide de 2025 con temperaturas extremas.

??Se prevén valores que oscilarán entre 32 y 38 °C en gran parte del país, con mayor incidencia en el Centro, Suroeste y Norte del territorio.

??El mapa adjunto muestra que esta situación se extiende a la región, pic.twitter.com/TWa0CA1cF2 — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 30, 2025

Serra, en tanto, también dijo que desde este jueves 1° de enero se registrará un descenso de temperaturas, con cielos claros y algo nubosos y temperaturas que se van a ubicar en los 27 °C de máxima y 15 °C de mínima.

