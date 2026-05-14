Más en farmacias y clubes, menos autocultivo: los datos del consumo de cannabis en 2026

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El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) publicó en las últimas horas su informe del primer cuatrimestre de 2026, que refleja un crecimiento sostenido del sistema de regulación del cannabis en Uruguay desde sus inicios en 2015.

Al 30 de abril de 2026, el total de personas registradas en las tres vías habilitadas —adquirentes en farmacias, cultivadores domésticos y miembros de clubes cannábicos— alcanzó las 120.083. De ese total, la vía de adquisición en farmacias es ampliamente la más utilizada, con 88.955 usuarios registrados, seguida por los miembros de clubes, con 20.798, y los cultivadores domésticos vigentes, con 10.330.

Las ventas en farmacias mostraron un incremento significativo respecto al año anterior: en los primeros cuatro meses del año se despacharon más de 1,9 millones de gramos, con marzo como el mes pico, con 525.345 gramos vendidos. En comparación, en el mismo período de 2025 se habían vendido poco más de 1,2 millones de gramos, lo que representa un aumento de entre 30% y 65% según el mes.

La variedad Épsilon continúa siendo la más demandada, aunque la variedad Gamma —introducida a partir de 2022— fue ganando terreno y representó una porción relevante de las ventas en los primeros meses del año, antes de descender en abril.

La red de dispensación también creció: hay actualmente 60 farmacias habilitadas en todo el país, 20 más que a comienzos de 2025. Montevideo concentra la mayor cantidad con 26 locales, seguida de Canelones con ocho y Maldonado con siete.

Por otra parte, los clubes cannábicos siguen creciendo de manera constante: al cierre de abril había 585 clubes habilitados en todo el país, con Montevideo (218) y Canelones (172) a la cabeza. La cantidad de miembros registrados llegó a 20.798, en una curva de crecimiento que no ha mostrado signos de frenarse desde 2015.

Por último, la vía del autocultivo muestra una tendencia particular: mientras los registros acumulados siguen creciendo, la cantidad de cultivadores con habilitación vigente se redujo a 10.330, frente a los cerca de 14.000 que había en el pico de 2022. Esto sugiere que una parte de quienes comenzaron a cultivar no renovaron sus habilitaciones y posiblemente migraran hacia la compra en farmacias.

En los primeros cuatro meses del año, el IRCCA realizó 448 fiscalizaciones, a un ritmo de entre 99 y 127 por mes. La mayoría corresponde a locales ya habilitados. Se iniciaron 19 expedientes sancionatorios en el período —con un pico de 9 en abril—, principalmente por diferencias de stock, problemas de trazabilidad y cuestiones de seguridad.