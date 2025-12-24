Más de 63 mil personas ingresaron a Uruguay en el fin de semana previo a Navidad

Locales

Un total de 63.776 personas ingresaron a Uruguay durante el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad, comprendido entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre de 2025, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.

Del total de ingresos registrados, 25.765 correspondieron a ciudadanos argentinos, seguidos por 24.888 uruguayos, 5.185 brasileños, 1.641 estadounidenses y 656 paraguayos, de acuerdo al relevamiento del organismo.

En cuanto a los puntos de control, Colonia fue el paso con mayor movimiento, con 13.540 ingresos, seguido por Paysandú (12.982), Fray Bentos (10.516) y el Aeropuerto Internacional de Carrasco (9.828). También se contabilizaron 5.955 ingresos por Salto, 3.606 por el Puerto de Montevideo, 2.033 por Chuy, 1.561 por Rivera, 1.540 por Punta del Este y 2.215 por otros pasos fronterizos.

Por otra parte, durante el mismo período se registraron 56.225 egresos del país, indicó la Dirección Nacional de Migración. Los principales puntos de salida fueron Paysandú (12.981), Colonia (9.838), Fray Bentos (8.960) y el Aeropuerto de Carrasco (8.745). A estos se suman Salto (5.458), el Puerto de Montevideo (3.900), Rivera (1.907), Chuy (1.505), Río Branco (1.094) y otros puntos de control (1.837).