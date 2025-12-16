Locales

Más de 60 mil personas fueron a La Bajada en la rambla de Punta Carretas: así se vivió

Montevideo Portal

Este martes se desarrolló la tradicional fiesta La Bajada en la rambla de Punta Carretas.

El evento, que se lleva adelante anualmente, acumuló más de 60 mil entradas vendidas.

En esta edición, la organización debió implementar cambios y optaron por vender entradas.

En redes sociales, los concurrentes a la tradicional fiesta organizada por el comunicador Gonzalo Cammarota, difundieron videos y fotos de cómo se desarrolló el evento.

