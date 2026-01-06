Más de 200.000 argentinos eligieron Punta del Este en la primeros días de enero

Locales

Finalizada la primera semana de enero y aproximándose a la mitad de su primera quincena, la Cámara Inmobiliaria de Maldonado reportó un muy exitoso arranque de temporada, con aumentos de 10% en la ocupación con respecto al año anterior y récord de 2000 operaciones en el Aeropuerto de Punta del Este.

Según consignó La Nación, se llegó a un 95% de propiedades alquiladas en el balneario, con zonas como el puerto con ocupación completa. En total, se estima que unos 200.000 argentinos, que constituyen aproximadamente el 50% del total de turistas, se encuentran en Maldonado esta quincena. Del 50% restante, hay brasileños y “un público importante de paraguayos, chilenos y norteamericanos”.

Previamente, el director de Turismo de Maldonado, Edgar Silveira, ya había vatinicado e indicado que las proyecciones ya preveían un “rebote” turístico, con la optimista esperanza de regresar a “niveles prepandemia”.

En diálogo con Montevideo Portal, Silveira comentó que desde comienzos de diciembre hubo una mayor cantidad de alquileres y reservas anticipadas, que en cambio mostró un mercado “mucho más dinámico” que en temporadas anteriores. En particular, destacó especialmente un “gran crecimiento” en alquileres de propiedades de alta gama, que se refleja en la ocupación de zonas como el puerto, que se ocupó al 100%.

Asimismo, el incremento en la temporada no solo se vio en la cantidad de turistas, sino que también en la duración de la estadía. Mientras que en años anteriores se acostumbraba a recibir turistas para pasar una semana (particularmente la de año nuevo), este año “casi todas las propiedades se alquilaron por la quincena”, afirmó la Cámara Inmobiliaria al medio argentino.