Más de 170.000 niños que concurren a escuelas públicas recibirán bono, informó BPS

En marzo más de 170.000 niños que concurren a escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico, según informó el Banco de Previsión Social (BPS) mediante un comunicado.

El bono será de $ 2.500 por niño y la medida es fomentada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y llevada a cabo por BPS.

Aquellos niños que reciben asignaciones familiares obtendrán el bono junto con la asignación. Para los que no perciban asignación, ANEP depositará este pago en las redes de cobranza.

El 18 de febrero estará disponible un link que permitirá corroborar si el estudiante es beneficiario en esta ocasión.

El comunicado aclara que en ningún caso las familias deberán inscribirse con anterioridad. El universo que se beneficiará de este bono será informado por ANEP y el pago se efectuará junto con las asignaciones familiares, desde el 3 de marzo.

