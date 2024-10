Política

Más de 100 países respaldaron a líder de ONU contra gobierno de Israel; Uruguay no firmó

Montevideo Portal

En una carta conjunta, 105 países respaldaron al secretario general de la ONU, António Guterres, luego de que fuera declarado persona non grata por el Gobierno de Israel. Uruguay no forma parte de esta lista de naciones.

“La carta expresa que acciones de esta índole socavan la capacidad de las Naciones Unidas para llevar a cabo su mandato, que incluye la mediación en los conflictos y la prestación de apoyo humanitario. En Medio Oriente, esto podría retrasar aún más el fin de todas las hostilidades y el establecimiento de una vía creíble hacia la solución de dos Estados que vivan uno junto al otro en paz y seguridad”, informó la Cancillería de Chile este viernes.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa fue “liderada” por ese país a través de su misión ante las Naciones Unidas.

Asimismo, entre otros países de la región que sí adhirieron al documento están Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela; al igual que Uruguay, Argentina tampoco firmó.

“Mediante la misiva, estos Estados miembros de las Naciones Unidas piden que se respete el liderazgo de la ONU y su misión. La cooperación constructiva con las Naciones Unidas es vital para superar los desafíos que se enfrentan y lograr un futuro pacífico”, finaliza el comunicado de la Cancillería chilena.

A continuación, el documento completo (en inglés):

Joint Letter Oct 2024 by Montevideo Portal

El caso

El pasado 2 de octubre, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció que decidió declarar persona non grata a Guterres y prohibir su entrada en el país, ya que considera que no condenó "de forma inequívoca" el ataque iraní del martes 1º de octubre.

“Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos”, advirtió Katz en un comunicado en el que hizo el anuncio.

En reacción al ataque de Irán, Guterres condenó "el crecimiento del conflicto en Oriente Medio con una escalada tras otra" y reiteró la necesidad de un alto el fuego. "Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego", escribió sin mencionar de forma directa a Irán.

A su vez, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la declaración de persona non grata "es una mera declaración política y no legal", debido a que el organismo internacional no reconoce esa figura.

"Vemos ese anuncio como una declaración política del primer ministro [de Israel], y además un ataque más contra el personal de la ONU de parte del Gobierno de Israel", dijo Dujarric el mismo 2 de octubre, al tiempo que reiteró que no tiene efectos legales. “Continuamos nuestros contactos con Israel a niveles operativos y otros, porque tenemos que hacerlo”, manifestó.

Finalmente, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, se refirió al tema el pasado lunes 7 de octubre —cuando se cumplió un año de los ataques de Hamás a Israel— y dijo que su país “evaluará la relación” con Guterres. "La ONU nos ha fallado una y otra vez", expresó el diplomático.

Con información de EFE

