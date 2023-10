Martínez sobre el gobierno: “Pido una cosa nomás, un mes sin un escándalo de corrupción”

Política

El exintendente de Montevideo y último candidato a presidente del Frente Amplio fue entrevistado por César Bianchi en el ciclo de entrevista Seré Curioso, emitido por VTV, donde se refirió al la derrota de su fuerza política en las últimas elecciones, al actual gobierno, a la gestión de Carolina Cosse y a su apoyo a la precandidatura de Yamandú Orsi.

Al ser consultado sobre su sucesora en la Intendencia de Montevideo, Martínez dijo que le han preguntado “3.000 veces” y que lo que él opine sobre su gestión, “no importa”.

“Yo soy frenteamplista y siempre voy a apoyar a quienes estén en los cargos frenteamplistas. No lo tengo que decir yo, lo tienen que evaluar los ciudadanos”, afirmó y agregó: “Siempre está ese folclore de que tenemos una rivalidad y a mi no me importa tener rivalidad con nadie. Yo digo: déjenla laburar y hacer lo que entienda conveniente y después, con el tiempo, los ciudadanos evaluarán”.

Cuando se le preguntó por la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, Martínez respondió: “Dato mata relato”.

“No digo que sea todo mal y que sea todo horrible. […] Durante el gobierno del Frente Amplio hubo crecimiento económico permanente con redistribución permanente de la riqueza. El dato mata relato y dice que en estos gobiernos es claro que ha habido redistribución negativa de la riqueza y concentración. Lo cual el presidente lo dijo: ‘yo quiero gobernar para la malla de oro’”, sostuvo.

“Es una forma de ver la vida, yo no estoy de acuerdo y lo he dicho mil veces. Mi sueño de la verdadera democracia es que, naciendo en cualquier barrio de Montevideo, en determinadas condiciones, poder tener derecho a soñar. Porque tú sabes que hay gente que ni siquiera las condiciones de su vida le permiten tener derecho a tener sueños”, dijo el excandidato a presidente.

“Mi verdadero sueño es ese. Si tú gobiernas de otra forma o que los hechos demuestran que van para otro lado. Discúlpame, no te puedo decir que me siento feliz”, afirmó.

“Aparte, pido otra cosa nomás: Un mes sin un escándalo de corrupción o de violación de normas éticas. ¿No podrá haber un mes en el año que no haya un lío? Es brutal, che”, agregó el exintendente capitalino.

En cuanto a si el Frente Amplio está haciendo una oposición responsable, Martinez dijo que su partido “primero tuvo que adaptarse” y “pasar todo un proceso”.

“Aparte el Frente Amplio es una multiplicidad de gente, de opiniones y de encares. De la misma forma que la coalición, solo que a nosotros nos une un programa, por lo menos tenemos algo que son los compromisos electorales que nos unen. Yo creo que hay cosas que no le gusta y las tiene que decir, tiene que combatirlo, dentro del libre juego democrático. Yo, si me decis, ‘¿vos creés que ha puesto el palo en la rueda por todo?’ No. Y en todo caso te digo, durante 15 años que no se ponían palos, se ponían secuoyas en la rueda del Frente Amplio”, afirmó Martínez, en referencia a la especie de árbol de mayor altura.

Martínez dijo que su partido no ganó las elecciones “porque siempre el que está del otro lado actúa”. Sotuvo que fue la campaña donde “la mentira tuvo un protagonismo descomunal” y dijo que “cada uno con su conciencia tendrá que rendir cuentas a la hora, donde corresponda, el tiempo que corresponda”.

Además, se refirió a su apoyo expreso a la precandidatura de Yamandú Orsi de cara a las internas del Frente Amplio.

“No soy dueño de la verdad. Teniendo una buena posibilidad de gente para elegir, es una persona, como ser humano, que a mí me encanta y es notable. Aparte de que confío en él políticamente y en lo que ha hecho, en su capacidad de gestión, como ser humano me encanta. La sencillez, la humildad, su capacidad de relacionarse de la misma forma y en cualquier, haya una cámara o no, no importa, con el portero, con el obrero, con el ascensorista o con el presidente de la empresa más importante del mundo”

“Siempre busqué eso que para mí Yamandú lo tiene, una capacidad de sencillez y humildad, que es lo que te permite entender a la sociedad y no mirar con un espejo que te distorsiona y de repente te pone demasiado en el centro del universo”, expresó Martínez.