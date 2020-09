Martínez sobre desafuero de Manini: “La pelota está en la cancha del Partido Nacional”

Política

El candidato a la Intendencia de Montevideo se reunió con los candidatos a ediles de su partido y por su candidatura donde fue consultado por los medios allí presentes sobre la votación del desafuero del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y sobre los episodios que tienen que ver con las confesiones en el Tribunal Militar del exrepresor Gilberto Vázquez.

Con respecto a la votación del desafuero, Martínez dijo que la situación es bastante clara ya que varios sectores políticos, incluidos movimientos dentro de la coalición, se manifestaron a favor de votarlo y que ahora "la pelota está en la cancha del Partido Nacional. "

"La posición del Frente Amplio y personal ya se conoce. Estamos a favor del desafuero y yo, en cuanto a lo que pasó, parecería ser claro lo que fue el Tribunal de Honor, a lo que fue la fuga del Hospital Militar y cómo en ese momento todavía todo lo que eran temas personales se podían poner en las actas, el informe que fue de Jurídica a la ministra y el presidente no fue con el contenido de esas actas", aseguró.

"Me parece que está claro, pero hoy vamos a no desviar el tema, lo importante es avanzar en el cumplimiento del esclarecimiento de lo que fue una vergüenza que nuestro país tuvo que lamentar", agregó.

Consultado sobre la solicitud del Partido Nacional de postergar el tiempo para tomar la decisión, Martínez dijo que no se puede postergar indefinidamente la decisión, reiteró que la pelota está del lado nacionalista y espera que sea "coherente" con lo que se debe hacer "por el bien del país".

En otro sentido, fue consultado sobre la resolución en la Ley de Presupuesto donde se suben los sueldos de los directores de empresas públicas. Martínez dijo que no le parece acorde con lo que se "venía diciendo ni haciendo". "Realmente no terminamos de entender y creo que en un momento donde hay gente que tiene problemas reales de subsistencia de alimentación no parece la mejor medida", indicó.

Finalmente, en lo que refiere a la campaña electoral por la Intendencia de Montevideo fue consultado sobre el "enfrentamiento" que se acusa desde la oposición al FA entre el gobierno nacional, integrado por la coalición multicolor, y el gobierno departamental. En este sentido, Martínez llamó nuevamente a "bajar la pelota" y "dialogar".

"Quien gane las elecciones el próximo 27 se va a echar mano en todas las herramientas que se dispongan. El enfrentamiento nunca es bueno y como siempre digo hay que pensar en los ciudadanos y en lo que es mejor para los ciudadanos y más en un caso donde viene funcionando todo tan bien", concluyó.

