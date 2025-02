Martínez por sus inversiones en Conexión Ganadera: “Cada cosa de mi vida es trazable”

Política

Por Cecilia Presa

cecipresa

El exintendente de Montevideo Daniel Martínez habló con Montevideo Portal sobre las inversiones que hizo en la empresa Conexión Ganadera desde 2001, luego de que este lunes se conociera que el nombre del político figura en la lista de miles de personas damnificadas por la firma cuyo déficit patrimonial hoy se sabe que es de unos US$ 250 millones.

Martínez admitió que su inversión total en Conexión Ganadera fue de más de US$ 100.000. Consultado por los dichos del senador blanco Sebastián Da Silva sobre que en 2019 puso en una declaración jurada ante la Junta de Ética y Trasparencia Pública (Jutep) que había invertido solo US$ 20.000, dijo que no recuerda exactamente la cifra que tenía hasta ese año, pero que todo eso es “trazable”.

“Cada cosa de mi vida, por suerte, es trazable, comprobable y duermo absolutamente tranquilo”, manifestó y explicó que los miles de dólares que por ahora perdió los fue invirtiendo “de a poco”.

“Hace 20 y pico de años, yo estaba en la actividad privada, ganaba muy pero muy bien como ingeniero, y era socio también industrial de una empresa de robótica. Quería invertir en algo que no fuera solo bancario y especulativo, sino en algo que también fuera asociado a la producción, entonces compré mi primera participación en Conexión Ganadera”, detalló en diálogo con Montevideo Portal.

Luego, explicó que “a los años” de su primera inversión, desembolsó “un poco más” de dinero en la empresa.

“Años después compré otro poco más y así llegué a los US$ 65.000, que fueron mi inversión hasta hace muy poquito”, continuó.

Tras esto, agregó que “un mes antes de que cayera todo” vendió una casa que fue propiedad de su familia por más de 30 años y “así” llegó a la inversión final que figura en los documentos de US$ 110.000. “Esa es la verdadera cantidad que invertí”, expreso.

“Lo otro es un bolazo absoluto, que tarde o temprano se va a saber los motivos de quien mintió con eso. No quiero calificar, pero sabemos que en esto la mentira y el jugar sucio es patrimonio de la forma de hacer política de alguna gente”, manifestó sobre publicaciones que hablaban de inversiones por miles de millones de dólares.

Martínez agregó que “no hay más que eso”. “Tengo un capital, no muy grande, que fui haciendo, sobre todo en mi actividad privada, pero también de herencia que recibimos tanto mi señora como yo. Eso lo fuimos invirtiendo en diversas cosas, una de ellas era Conexión Ganadera”, apuntó.

A continuación, quien fue candidato presidencial en 2019 afirmó que “durante 20 y pico de años” desde Conexión Ganadera le “cumplieron bien”.

“Y lo último es parte de las cosas de la vida. Pero bueno, a veces por hacer bien uno tiene que comerse alguna cosa”, consideró.

Por último, enfatizó: “Cada una de estas cosas que yo afirmo son comprobables, investigables y toda la información que se quiere tener para investigar, que se haga. Cada compra, cada cosa, tuvo su origen, por suerte”.

“Me dijeron que fui recontra investigado cuando fui candidato y, por suerte, nunca me encontraron nada y lo puedo decir con orgullo”, recalcó, aunque consultado sobre quién lo investigó no quiso dar detalles.

“No van a encontrar nunca nada porque nunca ha habido nada indebido. Eso no evita que gente que no tiene idea sino que quiere ensuciar la cancha adopte otros caminos, pero, bueno, eso es inevitable, gente así hay”, finalizó.

Por Cecilia Presa

cecipresa