Martínez: está "absolutamente descartado" volver a ser candidato a la presidencia

Política

"Me agoté. Recién hace uno o dos meses volví a recuperar la memoria de lo que hice el día anterior", dijo el candidato a la intendencia de Montevideo.

El candidato a la intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, fue entrevistado anoche por Telemundo 12 sobre sus propuestas para la comuna, ocasión en que el periodista Mariano López aprovechó para preguntarle sobre la última campaña presidencial.

"No está en los planes volver a ser candidato a la presidencia. Está absolutamente descartado", dijo, cuando se le preguntó si pensaba quedarse los cinco años en el cargo de ser elegido intendente o abandonaría para hacer campaña.

"Olvídense, no tengo ninguna intención", afirmó. "Lo que importa es el proyecto político, yo creo en los proyectos", dijo, al responder por qué no quería presentarse nuevamente. "Un momento histórico me hizo asumir la responsabilidad, sabiendo que las condiciones con que se empezaba iban a ser difíciles", afirmó.

"Me agoté", dijo, cuando el periodista le insistió. "Recién hace uno o dos meses volví a recuperar la memoria de lo que hice el día anterior. Me costaba, tenía que concentrarme para acordarme. Tiene un nombre, se da por el estrés permanente. Fue brutal, pero dejé todo en la cancha", aseveró.

"Siempre se aprende más de las derrotas que las victorias", dijo, y al consultársele qué aprendió, dijo que "cuando uno está agotado puede perder su esencia". "Hubo momentos en que terminaba siendo una máquina de ir a actos, recorrer el país, y a veces uno pierde eso de intentar ser fresco, ir para adelante", manifestó.

"Esta bueno que uno se corra para el costado, porque vendrán otros tiempos y ahí se verá", dijo.