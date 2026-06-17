Martinelli pidió informes de “Ricardito” ante posible participación en masacre del Cerro

Montevideo Portal

El senador nacionalista Nicolás Martinelli elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer las condiciones de reclusión del narcotraficante Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, y determinar qué información manejaban las autoridades sobre su actividad criminal antes del triple homicidio ocurrido en el Cerro.

Los documentos, a los que accedió Montevideo Portal, incluyen una serie de consultas sobre los traslados del recluso dentro del sistema penitenciario. Entre otros puntos, el legislador pidió conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos, operativos y de seguridad que motivaron su salida de una unidad de máxima seguridad hacia el Penal de Libertad.

La iniciativa también busca establecer si el Ministerio del Interior contaba con información que vinculara al narco con hechos violentos ocurridos mientras permanecía preso. En ese sentido, Martinelli preguntó expresamente si existían antecedentes o reportes sobre una eventual “participación directa o indirecta” de Cáceres en el triple crimen registrado el pasado 24 de mayo en una boca de drogas ubicada en el Cerro.

El caso cobró notoriedad luego de que la investigación policial señalara que el ataque ocurrió contra una boca asociada a la organización liderada por Ricardito. Tras la masacre, que dejó tres personas muertas y dos heridas, el delincuente fue trasladado nuevamente a la Unidad 25 de máxima seguridad, donde permanece bajo un régimen de aislamiento.

Otra de las consultas apunta a los mecanismos de control que tenía el recluso mientras se encontraba en el Penal de Libertad. Martinelli pidió información sobre la existencia de celulares u otros medios de comunicación irregulares y sobre la eficacia de los sistemas instalados para impedir ese tipo de contactos desde prisión.

El legislador también preguntó si el Instituto Nacional de Rehabilitación o la Dirección Nacional de Inteligencia Policial habían emitido informes que advirtieran sobre la capacidad de Cáceres para continuar dirigiendo actividades delictivas desde la cárcel. Según la investigación, el narco mantenía su influencia sobre distintas bocas de droga de Cerro Norte, pese a estar privado de libertad.

La presentación forma parte de una batería de pedidos de informes vinculados a temas de seguridad pública. Sin embargo, el foco principal de este planteo está puesto en las decisiones adoptadas respecto a Ricardito y en determinar si existieron advertencias previas sobre el riesgo que implicaba su permanencia fuera de un régimen de máxima seguridad.