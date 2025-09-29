Martinelli fue amenazado de muerte el año pasado por sospechoso de atentado contra Ferrero

Policiales

El exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, reveló que recibió una amenaza de muerte por parte de Luis Fernando Fernández Albín, sospechado de estar detrás del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, cuando todavía integraba el gobierno en diciembre de 2024, según informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal con el propio Martinelli.

Fue en el marco de una serie de atentados llevados adelante por el grupo narco Los Albín luego de que a Fernández Albín lo trasladaron desde el Penal de Libertad a la Unidad 25, lo que era el módulo 12 del exComcar.

Por ese entonces también hubo un ataque contra el entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, a través de un ataque a las oficinas del INR y una posterior carta en contra del jerarca.

La razón de las amenazas fue que el reo iba a quedar incomunicado y aislado, hecho que no le permitió, por el tiempo que estuvo recluido allí, llevar adelante sus operaciones de movimientos de drogas.

Además, por ese entonces hubo una serie de incautaciones de drogas que complicaron al grupo narco liderado por el hombre que hoy está libre.

