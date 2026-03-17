Martinelli dijo que es “falso” que liberaran a Marset de Dubái por entrega del pasaporte

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El exministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió en la mañana de este martes a la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y cuestionó el posicionamiento del Frente Amplio (FA) sobre la liberación del narcotraficante.

El exjerarca aseguró en una entrevista realizada por Punto de encuentro (Radio Universal) que “hay que desterrar un relato que se generó políticamente por la izquierda y que repetido muchas veces se puede convertir en verdad, pero es mentira”. Esto en relación a que el FA—según dijo— acusó al gobierno de Luis Lacalle Pou de que el narcotraficante, quien fue capturado en la última semana en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), haya sido liberado de prisión en el año 2022 en Dubái tras la entrega de un pasaporte.

“El pasaporte de Marset no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de él en Dubái”, relató. Además, explicó que el narcotraficante llegó a Dubái con un pasaporte falso de Paraguay y por eso, estuvo preso por más de cuatro meses detenido. “Durante ese proceso, la Justicia de Dubái hizo una investigación y determinó que no había responsabilidades de Marset en haber querido ingresar con ese pasaporte trucho paraguayo, por lo tanto, lo liberan”, agregó.

En la misma línea, Martinelli afirmó: “En la sentencia de liberación, no hay una sola mención, ni en todo el proceso judicial en Dubái, a la entrega de un pasaporte uruguayo”.

Por otro lado, reconoció que en Uruguay, lo que surgió tras la liberación del narcotraficante, fue que tras “discusiones políticas”, se realizó una denuncia penal por la entrega del pasaporte uruguayo. “Tanto el fiscal que investigó el caso [Alejandro] Machado, alguno de los abogados defensores de las partes involucradas, en este caso Jorge Díaz, ambos manifestaron que el pasaporte había sido entregado ajustado a derecho”, mencionó.

Martinelli reafirmó que “es falso” que Marset fue liberado por la entrega del documento.

“¿Cómo te vas a negar a entregarle un pasaporte a un ciudadano uruguayo que no tiene antecedentes en Uruguay y que no existía una alerta roja para buscarlo?”, cuestionó al ser consultado sobre los motivos de la entrega del pasaporte.

“No había ningún requisito internacional para su captura. No puedo salir a perseguir gente, ni coartarle la posibilidad de que tenga un documento que es considerado un derecho humano”, agregó, y explicó que no existían elementos para activar los protocolos para evitar la emisión del pasaporte.

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