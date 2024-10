Política

Martinelli: “Si tengo la posibilidad, me podría quedar un año más” al frente de Interior

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, participó de la ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la construcción de tres nuevas unidades penitenciarias.

Luego del acto, en rueda de prensa, el jerarca fue consultado por la posibilidad de continuar en su cargo en un nuevo período de gobierno. “Si me preguntás si me veo trabajando, quizás un tiempo más; no todo el período”, reflexionó el secretario de Estado, al tiempo que reconoció que es un puesto “muy desgastante”.

“Pero si tengo la posibilidad, me podría quedar de repente un año más para armar la ley de presupuesto que es muy importante porque es lo que determina el rumbo del ministerio por los próximos cinco años y creo que después de ahí podría dejarle paso a otro”, expresó.

Sin embargo, reconoció que “todavía” no ha hablado con el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al respecto.

Por otro lado, Martinelli fue consultado por el incendio en el ex Comcar del pasado 25 de setiembre, que motivó que el Frente Amplio lo convocara a una interpelación el pasado lunes. Si bien señaló que el tema está en la órbita de Fiscalía, reconoció que el hecho en sí “son parte de las cosas” que el Ministerio del Interior debe “ir mejorando”.

“Entendemos que, con estas políticas sociales que estamos implementando dentro del sistema penitenciario de rehabilitación [y] estos nuevos modelos de cárceles que vinimos a mostrar hoy, este tipo de hechos que todos lamentamos deberían disminuir y ojalá que, en algún momento, deberían de dejar de existir. Pero para eso estamos trabajando”, apuntó el ministro.

De esta manera, insistió en que “los resultados del trabajo en políticas sociales no son de un día para el otro”. A modo de ejemplo, se refirió a la piedra fundamental instalada este martes y sostuvo que “construir una cárcel no es de un día para el otro”.

“Nosotros iniciamos un camino y entendemos que ese camino ya está dando buenos resultados. Ojalá que en el mediano y largo plazo dé tan buenos resultados que algún día ustedes me estén haciendo una entrevista a mí y a otro ministro clausurando una cárcel porque quedó vacía, porque hemos logrado llegar a un nivel delictivo de violencia que es tolerable para la sociedad”, comentó Martinelli.

“Estamos absolutamente convencidos de que vamos por el camino correcto”, concluyó.

