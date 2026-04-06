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Mario Bergara subió a cantar en cierre de Semana Criolla y sorprendió con sus “prohibidos”

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, participó en la noche de este domingo del cierre de la 99° edición de la Semana Criolla, que se llevó adelante en el Prado de Montevideo.

Allí, el jefe departamental se subió al escenario para participar de parte del show de La Decana. En particular, interpretó el tema “Cometa blanca”, junto a Carlos Goberna (hijo).

Además de entonar parte de la histórica canción de la música tropical uruguaya, el intendente también bailó sobre el escenario.

La Decana es una banda que surgió tras la separación de la tradicional Sonora Borinquen.

La semana cerró sus ocho jornadas de este 2026 con una asistencia estimada en el entorno de las 150 mil personas, sumando todos los días.

Ahora, Montevideo comienza a palpitar lo que será la edición número 100 de la Semana Criolla del Prado.

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