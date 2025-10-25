Marihuana, varias armas modificadas y miles de pesos: importante incautación en Maldonado

Policiales

La denominada operación “Conexión Letal”, desarrollada por el Departamento de Hechos Complejos de la Jefatura de Maldonado, finalizó con una condena judicial y la incautación de una importante cantidad de droga, armas, municiones y dinero en efectivo.

Según informó el Ministerio del Interior, las tareas de inteligencia realizadas por los investigadores permitieron reunir elementos de prueba que llevaron a la Fiscalía de 4º Turno a disponer varios allanamientos en viviendas relacionadas con el sospechoso. El operativo se concretó el 23 de octubre, con apoyo del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), del Destacamento Sauce Portezuelo y de personal de la Intendencia de Maldonado.

En una de las propiedades registradas, ubicada en la zona de El Pejerrey, las autoridades encontraron tres invernáculos equipados para el cultivo de marihuana. Allí se hallaron 299 plantas en diferentes etapas de crecimiento, además de un ladrillo de marihuana, varios bollones con sustancia vegetal y bolsas con material vegetal y polvo blanco, todo lo cual fue incautado.

También se decomisaron armas de distinto calibre, entre ellas tres rifles —uno Rossi calibre 22 con mira, un Mossberg Patriot calibre 308 con mira telescópica y otro rifle calibre 22 largo con mira—, dos pistolas 9 mm —una Sarsilmaz adulterada y una Sig Sauer P320 con puntero láser— y dos revólveres Taurus calibre 38 especial y S&W calibre 32 largo.

Además, se incautó una gran cantidad de municiones, vainas servidas y elementos tácticos como linternas, ropa de camuflaje, cámaras GoPro y balanzas de precisión.

Durante el procedimiento, los funcionarios también encontraron $ 561.955 y US$ 2.436, dinero que fue confiscado por orden de la Fiscalía. Todos los elementos hallados fueron puestos a disposición de la Justicia y sometidos a pericias por parte de la Dirección Nacional de Policía Científica.

El detenido, un hombre de 27 años, no tenía antecedentes penales. Tras ser indagado, la Justicia Letrada de 4º Turno de Maldonado lo condenó como autor penalmente responsable de los delitos de producción de sustancias estupefacientes, suministro continuado, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y tenencia de arma de fuego alterada. La sentencia impuso una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.

Además, el fallo dispuso el decomiso de la droga, del dinero y del vehículo incautado, así como la entrega de las armas y municiones a la Dirección Nacional de Policía Científica para su análisis y posterior destino.

