María Dolores: oposición remarcó control “por vía judicial” tras naufragar investigadora

Los diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) firmaron la denuncia penal por presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores, adquirida por el Instituto Nacional de Colonización por un monto de US$ 32 millones.

El diputado Goñi expresó en su cuenta de X que la denuncia fue “ante la negativa de la mayoría de la Cámara de Diputados de crear una Comisión Parlamentaria Investigadora”. “Seguiremos controlando al gobierno, en el Parlamento y cuando no se habilite la investigación parlamentaria, por la vía judicial”, señaló en otro mensaje, en respuesta a críticas formuladas por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Por su parte, Sotelo apuntó que desde su partido hubieran “preferido” que la investigación fuera en primera instancia en Diputados, pero “cerrada esa vía”, accionaron la demanda. “Que hable la Justicia”, apuntó.

El escrito incluye presuntos delitos contra la administración pública, entre ellos: abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción de interés público y privado.

Según los denunciantes, la operación estuvo “plagada de irregularidades”.

El escrito incluye, dentro de los indicios, el anuncio del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la compra como “homenaje” al expresidente José Mujica. También aluden al supuesto interés en favorecer a un grupo de productores y la falta de cuórum en el Directorio de Colonización al momento de aprobar la compra.

