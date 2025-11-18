María Dolores: Fratti valoró “crecimiento patrimonial” y Da Silva fustigó “merequetengue”

Política

Montevideo Portal

Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) estuvieron este lunes ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde uno de los temas de debate fue la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) por US$ 32,5 millones.

Durante la sesión, el ministro Luis Alfredo Fratti y el presidente de Colonización Alejandro Henry defendieron la adquisición, al tiempo que el senador blanco Sebastián Da Silva formuló distintos reclamos.

En su primera intervención, Fratti encuadró su defensa de la compra de la estancia como parte del “fortalecimiento” del INC.

“¿Cuáles son las acciones? Una de ellas es la adquisición y escrituración de la estancia María Dolores. El establecimiento cuenta con una superficie de 4.400 hectáreas, de aptitud ganadera y agrícola, valor de compra US$ 32, 5 millones Aquí quiero hacer una salvedad, porque ha estado en discusión y mucha gente me pregunta por qué gastamos en eso y no gastamos en salud”, señaló el ministro.

“Sin ser especialista en economía, quiero hacer una salvedad: una cosa es inversión y otra es gasto. Nadie puede discutir la necesidad de los gastos en salud pública, pero esos son gastos. En cambio, esta es una inversión que la van a recoger nuestros hijos y nuestros nietos; es un capital acumulado. Si ustedes piensan lo que valía el campo en los años 2000, US$ 200 o US$ 300, y lo que vale ese mismo campo hoy en manos de Colonización, pueden ver que el país ha tenido un crecimiento patrimonial exponencial. Esto no es ningún invento. Noruega, por ejemplo, país que tiene petróleo, no lo gasta todo; guarda una parte para las generaciones que vienen. Desde mi humilde punto de vista, esto es en parte lo que estamos haciendo”, agregó.

Luego Fratti señaló el acuerdo con cinco gremiales lecheras “para trabajar sobre el área del banco de forraje”. “Quiero decirles que la unanimidad de las gremiales lecheras del país han apoyado la compra de este campo”, apuntó.

A su turno, Da Silva afirmó que “poner a María Dolores como ejemplo no está acompasado con la realidad”.

“La novela de María Dolores nos tiene a todos un poquito cansados. En la interpelación anunciamos mucho de lo que iba a pasar, y todo está sucediendo. ¿Qué está pasando? Que aquello que se decía a los cuatro vientos de que María Dolores tenía el 25 % del área bajo riego no es cierto. Había tomas que iban a tener que ser renovadas, y quiero verlas renovadas, porque están sobre el río Santa Lucía o el adyacente, el arroyo Chamizo. Entonces, compraron una cosa que no cumple con lo que se dice y se informa a la población. Dijimos que se iban a generar problemas a la hora de la siembra de cultivos, porque los campos estaban fatigados, gastados, erosionados, con 53 el perfil bien finito, y eso, pese a las torpezas y barbaridades del Instituto Nacional de Colonización de hacer una licitación, que se adjudica a quien pague menos, igual iba a pasar”, siguió el senador blanco.

Además, señaló que en gran parte de la estancia “están proliferando las malezas” y apuntó “propaganda del Gobierno mostrando hileras de maíz recién germinado, sin entender que la etapa crítica es la floración”.

“Entonces, creo que este merequetengue de María Dolores no debe ser el mejor ejemplo para poner de inversión pública”, afirmó Da Silva.

A su turno, el senador Aníbal Pereyra apuntó a “los avances de María Dolores” y afirmó “que hay gente que no le gusta el programa de gobierno en cuanto a la incorporación de las 25.000 hectáreas” en Colonización.

“Hoy hay sembradas 834 hectáreas de maíz y creo que acá hay personas que están prendiendo velas para que no crezcan más. Es increíble”, afirmó Pereyra en respuesta a dichos anteriores de Da Silva.

Por su parte, el presidente de Colonización dijo que, además “dar solución como banco de forraje, como campo de recría y como sede de 16 nuevos emprendimientos lecheros”, también proyectan a la estancia como “una plataforma de investigación”.

“Pensamos llevar adelante el corral de engorde y hacer toda la investigación científica necesaria para una lechería moderna. Ni qué hablar del tema del riego, donde tenemos diez pivots, de los cuales cinco ya están regando, tres están prontos para empezar a regar y los otros dos los estamos terminando de recuperar, pero están en buen estado”, añadió.

En cuanto a la agricultura, precisó que llevan 834 hectáreas sembradas y nacidas de maíz, y 288 próximas a sembrar, de las 1.150 prometidas en el banco de forraje.

“Con respecto a la pregunta de cuánto cobramos, la respuesta es $ 4.911 por hectárea de renta agrícola a los cinco gremiales que se están haciendo cargo de los cultivos, y US$ 138 por hectárea de amortización de los pivots”, indicó.

“La lámina que se está usando en los cinco pivots que están regando es de 8 milímetros y la mínima lámina es de 4 milímetros. Es decir que estamos con un volumen de agua más que suficiente para pasar este verano y lograr que los cultivos no tengan déficit hídrico”, sumó.

Montevideo Portal