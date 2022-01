Marfrig asegura que bono extra a trabajadores no está relacionado a afiliación sindical

Economía

La multinacional brasileña Marfrig emitió un comunicado este martes luego de la polémica suscitada por el pago de un bono extra de $ 25 mil a algunos trabajadores y de $ 10 mil a otros.

Después de la denuncia realizada por la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica), que acusó a la empresa de premiar con más dinero a los trabajadores que no tomaron medidas sindicales, Marfrig expresó que “los trabajadores de sus empresas sean jornaleros o mensuales, sindicalizados y no sindicalizados, abarcados o no en los convenios salariales, recibirán la gratificación extraordinaria no salarial de $ 25.000 que fue acordada en los Consejos de Salarios”.

“El acuerdo estableció que estas partidas se pagarían en tres cuotas, en diciembre 2021, mayo de 2022 y diciembre de 2022. Todos los trabajadores recibieron ya los $ 10.000 acordados correspondientes a la primera cuota en diciembre de 2021, y se adelantó la partida completa a cerca de un tercio de los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical”, señaló la empresa.

Finalmente, la firma que cuenta con tres plantas aseguró que posee una trayectoria de “más de 15 años en el país” y reiteró “su respeto a las instituciones que forman parte del marco normativo que rige el funcionamiento del país, reconoce y fomenta los ámbitos bipartitos y tripartitos donde participa, y mantiene diálogo con los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la industria”.

Este martes la Foica informó que tras esta situación se resolvió por unanimidad realizar un paro general de 24 horas el día jueves 6 de enero.