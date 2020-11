Marea Frenteamplista: entre las críticas a Lacalle y la autocrítica sectorial y del FA

Política

Montevideo Portal

Marea Frenteamplista, la agrupación mayoritaria de Fuerza Renovadora que encabeza el actual senador por el Frente Amplio Mario Bergara, hizo su encuentro nacional en modalidad virtual, donde se propuso trabajar por un "reencuentro progresista" junto al Frente Amplio y nuevos aliados políticos y sociales para que el país "vuelva a la senda del crecimiento inclusivo, con más equidad, más derechos y más libertades".

El evento se realizó el pasado sábado y en plenarios y grupos de discusión de todo el país discutieron la coyuntura nacional y su posicionamiento, el funcionamiento interno y sus marcos de alianzas y el futuro de la coalición de izquierdas y el proyecto de renovación de la fuerza política.

"Del cierre presencial -a cargo del Senador Mario Bergara y la diputada del sector, Martina Casás- participaron en un aforo reducido referentes del Espacio 106 Juan Andrés Roballo, Patricia Soria, Graciela Villar, Inés Vidal y Jorge Zas, junto a los integrantes del Coordinador de Marea. El diputado Gustavo Olmos, participó de forma virtual ya que fue sometido a una intervención quirúrgica la semana pasada debiendo guardar reposo. Álvaro Villar, quien había confirmado su participación, no pudo acompañarlos por razones de fuerza mayor", indica el comunicado de la fuerza.

Casás fue la encargada de exponer la declaración resuelta del encuentro que apuntó, en primer lugar, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "Reclamamos al gobierno amplitud de miras en tiempos de pandemia: que supere el prejuicio anti Estado ante la evidencia de que son las instituciones públicas (MSP, UdelaR, Plan Ceibal, ANII, docentes, funcionarios de la Salud y un largo etcétera) las que merecen el mayor reconocimiento por los éxitos frente a la pandemia; que, cuando menos, relativice el protagonismo de los llamados 'malla oro' en la reactivación de la economía y dé al Estado el protagonismo imprescindible para lograrla", aseguró.

Por otra parte, en referencia a la interna del Frente Amplio aseguraron que "tienen una enorme oportunidad de renovar todo". "Declaración programática, plataforma inmediata, estatutos y autoridades", señalaron. A su vez, se propusieron a trabajar por un "verdadero reencuentro progresista": "Necesitamos romper barreras, abatir prejuicios y adoptar una disposición unitaria mucho más amplia y jugada. El mejor Uruguay ha sido el progresista, desde el siglo XIX hasta hoy, construido por pepe-batllistas, blancos independientes, wilsonistas, la izquierda democrática y muchas figuras sin partido, civiles, policías y militares, de todo el país", agregó Casás.

Por su parte, el senador Bergara apuntó a que "en ningún país del mundo" se está haciendo un ajuste fiscal como el de Uruguay en medio de la pandemia. "El presupuesto no es lo que a gente votó", puntualizó. Según Bergara la gente no votó cortar las políticas sociales, rebajar los salarios y las pasividades, la rebaja generalizada del gasto público, tampoco votó que le mintieran sobre la cantidad de viviendas a construir, asentamientos, pobreza, delitos. "Resulta que el modelo que prometieron y que es lo que la gente votó, ahora no es tan así", apuntó.

Sobre el futuro del Frente Amplio, Bergara dijo que Fuerza Renovadora y Marea Frenteamplista tiene la "necesidad del reencuentro seregnista". "Tenemos que ir a un reencuentro, al fortalecimiento de este espacio de perfil seregnista, que nos vuelva a encontrar trabajando mancomunadamente por contribuir con esa sensibilidad del Frente Amplio. Nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien al Frente Amplio, al país y al diálogo que el Frente Amplio tiene que tener con la sociedad", agregó.

"Nos comprometemos a trabajar sin altanería, sin soberbia, sin espíritu abrumador. Acá nadie se puede comer a nadie en el sentido sectorial. En el sentido político vamos a trabajar en el sentido de juntar cabezas, ideas y recomponer y reconstruir el espacio seregnista en base a que tenemos una sensibilidad común y queremos hacer política de una manera sana, de manera abierta entendiendo nuestro rol dentro del Frente Amplio. Marea y Fuerza Renovadora están comprometidas con esa labor", concluyó Bergara.

Montevideo Portal