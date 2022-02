Marcelo Abdala solicitó licencia de su función como presidente del PIT-CNT

Locales

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, solicitó licencia de su función en la dirección de la central sindical.

"Queridos compañeros, por la presente solicito licencia de la función que la dirección del PIT-CNT me ha asignado me como presidente de la central. Motiva esta solicitud desvincular a la organización de los hechos de pública notoriedad que han acontecido y tener tiempo para resolver una serie de problemas de carácter personal que me aquejan", reza el mensaje de Abdala a los integrantes del organismo al que accedió Montevideo Portal.

El dirigente protagonizó este viernes un choque con su auto en la zona de Punta Carretas, tras lo cual se constató, al realizársele espirometría, que tenía 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Luego del impacto, Abdala fue llevado al Centro de Constatación Médica en el Prado y, luego, a la seccional 5 en Salterain y Canelones.

De acuerdo a información brindada desde la web de la Intendencia de Montevideo, la sanción por conducir alcoholizado consta de dos partes, la económica (15 UR, es decir, $20.595,45) y la suspensión de conducir todo tipo de vehículos. Además, en caso de registrar una concentración superior a 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre se derivan las actuaciones al Tribunal de Faltas para que considere la sanción adicional. La comuna refiere que en general, la sanción consiste en trabajo comunitario por el plazo que se establezca.

Este sábado, Abdala publicó una carta abierta a través de sus redes sociales en la que agradece que "felizmente no hubo que lamentar personas lesionadas, tan solo daños materiales".

Además, ofreció disculpas a los damnificados directos, su familia y "compañeras y compañeros del movimiento sindical".

"No tengo excusas que justifiquen mi error", continuó en la carta. Tras el trascendido en redes sociales de que estaría pasando un momento difícil, el jefe sindical quiso quitar foco de esa teoría. "Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió".