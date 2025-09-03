Curiosidades

Marca china de ropa usó imagen de Luigi Mangione para promocionar una camisa

El gigante de la moda Shein utilizó la imagen de Luigi Mangione, presunto asesino del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, para promocionar una remera en su página web.

La fotografía, que mostraba al acusado con una camisa blanca de manga corta, fue retirada de la plataforma en cuanto fue identificada, según consignó este miércoles el portal brasileño O Tempo.

Un portavoz de la empresa china confirmó el incidente a BBC News. “La imagen en cuestión fue proporcionada por un proveedor externo y fue eliminada inmediatamente después de su descubrimiento”, expresó.

“Tenemos estándares estrictos para todos los anuncios en nuestra plataforma”, añadió a continuación.

Según el portavoz, se está llevando a cabo “una investigación exhaustiva” al respecto y Shein tomará “las medidas pertinentes contra el proveedor de acuerdo con [sus] políticas”.

La prenda que Mangione modelaba costaba unos US$ 10.

No hay información sobre cuánto tiempo permaneció la imagen en el sitio web de la empresa china ni quién vendió el producto.

Mangione se declaró “no culpable” el pasado 25 de abril de todos los cargos federales que se le imputan en el caso y por el que podría enfrentar la pena de muerte.

