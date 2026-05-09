Maratón de Montevideo 2026: los cortes y desvíos previstos el 10 de mayo, Día de la Madre

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) difundió el operativo de tránsito para la 11ª edición de la Maratón de Montevideo, que se correrá el domingo 10 de mayo, cuando también se celebra en Uruguay el Día de la Madre.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció en sus redes sociales que el evento contará con una asistencia récord de atletas: se anotaron 8.000 personas en total, un 60% más que el año pasado. “Recibimos a 2.000 corredores del exterior y atletas de élite internacional, consolidando a Montevideo en el mapa del turismo deportivo. Vamos por más, ¡nos vemos en la meta!”, escribió.

El evento deportivo incluirá las tradicionales distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. Como cada año, la competencia implicará importantes restricciones a la circulación y cambios en el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que no se permitirá estacionar en toda la extensión del circuito desde la medianoche del domingo y hasta las 14:00.

Los vehículos que permanezcan en las zonas afectadas serán retirados por las autoridades. Para consultar su ubicación, los propietarios podrán comunicarse al teléfono 1950 4000, opción 1.

Cortes desde el sábado

Desde el sábado 9 de mayo a las 8:00 quedará cortada la avenida 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón, debido al armado de la zona de largada.

Ya en la madrugada del domingo 10, desde la medianoche, se desplegará el operativo de cortes para el cierre total del circuito y el retiro de los vehículos estacionados.

Hasta las 6:30 de la mañana se permitirá cruzar 18 de Julio en algunos puntos —Barrios Amorín, Convención y Andes—, pero luego de esa hora el corte será total en todo el circuito.

Las autoridades también difundieron sugerencias para quienes necesiten circular hacia el centro de Montevideo durante la jornada.

Desde el oeste y norte, se recomienda ingresar por avenida Millán, Burgues, San Martín o General Flores, aunque se advierte que habrá demoras al cruzar Luis A. de Herrera.

Desde el este, las vías sugeridas son avenida José Pedro Varela y Monte Caseros, con demoras en el cruce de Dámaso A. Larrañaga.

En el caso de la avenida 8 de Octubre, si bien habrá inspectores, se aconseja utilizar el túnel de avenida Italia.

También se desviará el tránsito de Ramón Anador hacia ese túnel.

En avenidas como Rivera, 26 de Marzo y la rambla, se prevén demoras para cruzar Luis Alberto de Herrera, por lo que nuevamente se sugiere el túnel de avenida Italia como alternativa más fluida.

cruces habilitados durante la carrera

Durante el desarrollo de la maratón habrá algunos puntos donde se permitirá cruzar, siempre que no estén pasando corredores y las condiciones de seguridad lo permitan. Entre ellos se destacan:

Av. del Libertador y Galicia

Av. del Libertador y La Paz

Bv. Artigas y Av. Joaquín Suárez

Av. Millán y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. Burgues y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. San Martín y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. General Flores y Av. Luis Alberto de Herrera

Bv. Batlle y Ordóñez y Marne

Isabela y Av. Jacobo Varela

Rafael Eguren y Av. Jacobo Varela

Jaime Roldós y Pons y Av. Jacobo Varela

José Pedro Varela y Dámaso A. Larrañaga

Bv. Batlle y Ordóñez y Dámaso A. Larrañaga

Monte Caseros y Dámaso A. Larrañaga

Túnel de Av. Italia

Av. Rivera y Av. Luis Alberto de Herrera

26 de Marzo y Av. Luis Alberto de Herrera

Rambla (solo al Centro) y Av. Luis Alberto de Herrera

Los circuitos

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Salida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Libertador, Av. de las Leyes, Av. Agraciada, Av. Joaquín Suárez, Lucas Obes, Delmira Agustini, Bushental, Alfonsina Storni (senda oeste a contramano), Gabriela Mistral (rotonda a contramano), Alfonsina Storni (senda este a contramano), Av. Luis A de Herrera, Marne, Jacobo Varela (senda Sur), José Serrato, Av. Dámaso A. Larrañaga, Joanicó, Av. Luis A. de Herrera, Av. Centenario, Av. Américo Ricaldoni, Federico Vidiella, Ramón Benzano, Dr. Américo Ricaldoni (contra el parque a contramano), Alfredo Navarro (carril hacia Ramón Anador), Ramón Anador (senda hacia Dr. Luis A. de Herrera), Av. Luis A. de Herrera (senda hacia rambla), rambla Armenia al Este, rambla Rep. de Chile, rambla O'Higgins, retorno en Rimac, rambla O'Higgins hacia el Centro, rambla Rep. de Chile, rambla Armenia, rambla Rep. del Perú, rambla Gandhi, rambla Pte. Wilson, rambla Rep. Argentina, rambla Gran Bretaña, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.

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Salida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Del Libertador, Av. De Las Leyes circunvalación del Palacio Legislativo (anillo interno) para retomar Av. Del Libertador (hacia 18 de Julio), Rio Negro, Av. 18 de Julio (a la derecha), Circunvalación Plaza Independencia (por Pta. de la Ciudadela), Liniers, Ciudadela, Senda Sur de rambla Rep. Argentina, rambla Wilson, rambla Mahatma Gandhi o al llegar a Juan María Pérez giro en U retomando por senda sur, al igual que a la ida hasta Río Negro, pasa a senda norte, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.

10K

Salida IM, Av. 18 de Julio, Río Negro, Av. Del Libertador, Av. De Las Leyes circunvalación del Palacio Legislativo (anillo interno) para retomar Av. Del Libertador (hacia la Av.18 de Julio), Río Negro, Av. 18 de Julio (a la derecha), Circunvalación Plaza Independencia (por Puerta de la Ciudadela), Liniers, Ciudadela, senda sur de Rambla Rep. Argentina, al llegar a Ejido giro en U retomando por senda sur, en Río Negro pasa a senda Norte, Ciudadela, Plaza Independencia, Av. 18 de Julio, llegada en IM.