Maradona advirtió sobre su salud semanas antes de morir

En el juicio por la muerte de Diego Maradona, un médico relató que el astro argentino ya manifestaba sentirse mal semanas antes de su fallecimiento. Siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual.

Un testimonio clave marcó este jueves la audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: el médico Flavio Tunessi reveló que el ídolo del fútbol le dijo “no estoy bien” durante un homenaje en octubre de 2020, apenas semanas antes de morir.

Tunessi, traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata —último equipo que dirigió Maradona—, relató que el 30 de octubre, día en que se celebraron los 60 años del exfutbolista, lo vio caminar solo hacia una ambulancia ubicada en el estadio. “Me acerco y le digo ‘Diego, ¿necesitás algo?’ y me dice ‘no, me voy, no estoy bien’, y se fue”, declaró ante el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

El médico también señaló que ese día vio a Maradona “adelgazado y caído”, y que otras personas, entre ellas el presidente de la AFA, Claudio Tapia, también notaron su deterioro.

El 1º de noviembre, Tunessi colaboró con Leopoldo Luque, médico personal del “10” y uno de los principales imputados, para internarlo en la clínica Ipensa, donde se le diagnosticó un hematoma subdural. Aunque los neurólogos consideraron que no requería una cirugía urgente, Luque decidió operarlo días después en la Clínica Olivos.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, durante una internación domiciliaria posterior a la neurocirugía, como consecuencia de un edema pulmonar causado por una insuficiencia cardíaca.

Siete profesionales de la salud —entre médicos, enfermeros, psiquiatra y psicólogo— están siendo juzgados por homicidio con dolo eventual, figura legal que implica que sabían que su accionar podía poner en riesgo la vida del paciente. Podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada será juzgada por separado.

El juicio continuará al menos hasta julio y se esperan decenas de testimonios. Este jueves también declararon especialistas de la clínica Ipensa, y en las próximas audiencias se sumarán cardiólogos y otros profesionales que atendieron al ídolo.

