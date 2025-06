Manto blanco: intensa granizada modificó súbitamente el paisaje en Rivera

En las últimas horas, una intensa inestabilidad atmosférica provocó lluvias y tormentas intensas en el sur de Brasil y también en las zonas fronterizas de Uruguay.

El fenómeno fue particularmente intenso en la Frontera de la Paz, integrada por la ciudad uruguaya de Rivera y la brasileña Santana do Livramento.

Según adelantara el observatorio meteorológico brasileño MetSul, una corriente en chorro de bajo nivel con aire caliente a gran altitud formó células de tormenta aisladas con abundantes rayos y granizo.

“No se pueden descartar vendavales localizados. Sin embargo, el mayor riesgo es el granizo”, pronosticó MetSul, y dio en el clavo.

Efectivamente, el granizo cayó con intensidad y abundancia, extendiendo un atípico manto blanco en las calles de la frontera.

Marcio Protti, director de Bienestar Social de la Intendencia de Rivera, explicó en rueda de prensa que la tormenta provocó daños en varios techos, situación que ameritó el rápido despliegue de personal.

“Tenemos un montón de solicitudes, la gente se desespera por las piedras que cayeron”, expresó el funcionario.

En primera instancia, se está socorriendo a los damnificados con mantas y colchones, así como con lonas para cubrir de forma provisoria los techos dañados.

Protti explicó que los damnificados deben radicar denuncia ante la comisaría de su jurisdicción y, con esa denuncia, comenzar el trámite municipal para recibir chapas.

“Le pedimos al vecino que lo haga, porque la lona le dura un par de días”, explicó.

TEMPO | Temporal de granizo no começo da noite desta segunda (16) em Livramento. Saiba mais sobre a grande mudança do tempo no Rio Grande do Sul em https://t.co/cCRIo33qLf. ?? Anderson Alves pic.twitter.com/jnkUiovKeF