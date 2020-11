Manini sobre revisión histórica: "No es nada nuevo (...) Nosotros lo llevamos adelante"

Política

Semanas atrás, el Ejército Nacional comunicó que inició un "análisis curricular" sobre su rol en la historia reciente.

La idea es "fortalecer el conocimiento de los integrantes de la Fuerza sobre la realidad histórica", desde 1958 hasta hoy, informaron desde el Ejército.

Esta decisión generó preocupación en algunas autoridades del Centro Militar. El excoronel Carlos Silva Valiente dijo a Búsqueda que no tiene claro "cuál es la maniobra" ni el "alcance" de la revisión histórica que anunció el Ejército, y que entre los militares existe "preocupación".

"En términos generales los militares están preocupados por el tema, por ver dónde salta la liebre (...) Si hablamos seriamente es una cosa (...) si es la versión de los tupas o de los comunistas es otra cosa", manifestó.

Esta mañana, el senador Guido Manini Ríos se refirió a este hecho en conversación con Punto de Encuentro (Universal).

"No es nada nuevo" opinó Manini sobre la mirada retrospectiva que anunció el Ejército. "Nosotros lo llevamos adelante, siempre se hizo una mirada retrospectiva, siempre se habló del tema de historia reciente. Yo fui profesor de historia y ese tema se hablaba y se hablaba mucho, con ojo crítico y como se tiene que hablar", dijo.

Señaló que es curioso que los medios no investiguen otros temas vinculados a la dictadura. "El 15 de abril de 1972 el Parlamento nacional declaró que el Uruguay vivía en estado de guerra interno. ¿A ustedes les parece que hoy se pueda llegar a declarar algo así? Parece una locura. Sin embargo, se declaró. Los militares todavía no existían prácticamente. Esos medios tan proclives a ver una parte de la película no ven la película entera", criticó.

"Se ha hablado del Plan Cóndor y que fue alentado por EEUU. No digo ni que sí ni que no, es probable que sea así, pero no vi ningún fiscal pedir la extradición del secretario de Estado Henry Kissinger, si fue el responsable. Hay cosas que permanecen en una nebulosa. Se quiere hacer creer que hubo unos militares a los que un buen día se les antojó dar un golpe del Estado, y unos tupamaros que son los otros culpables, y que todo el resto no es culpable, y no es así, hay muchísimos culpables para llegar a esa situación", comentó.

Explicó que es importante que todos los uruguayos estén "bien por dentro de los temas históricos", pero "hay que contar la película entera, no sesgada".

En referencia a la búsqueda de detenidos desaparecidos el excomandante en Jefe del Ejército dijo: "Yo hice todo lo posible por avanzar y se avanzó lo que se avanzó. Tengo mis dudas de que haya información oculta. Pero tal vez la haya. Nosotros colaboramos todo lo que pudimos con las organizaciones. Nuestra actitud fue siempre de colaborar para tratar de encontrar a los desaparecidos".