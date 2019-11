Manini sobre Sodano: “En Cabildo Abierto cada uno es libre de expresarse como quiera”

Política

El senador electo reiteró que en su partido no quieren “ir en contra de la agenda de derechos” y “hay quienes buscan tergiversar y confundir”.

En el marco de un acto en Colonia Nicolich, el senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos afirmó que su partido "nunca ha dicho que quiera ir contra la agenda de derechos" y se refirió a los dichos del diputado electo Martín Sodano.

Manini Ríos criticó a quienes vinculan a su partido "con hechos del pasado" y quienes "hablan de que queremos ir en contra de la agenda de derechos, cuando nunca lo hemos dicho y no está en nuestro programa".

"Buscan tergiversar y confundir. Tenemos claro cuál es nuestro camino. Vamos a fortalecer a la familia porque creemos en la familia como base", agregó.

Además, el ex comandante en jefe del Ejército Nacional reiteró su apoyo el 24 de noviembre a Luis Lacalle Pou y afirmó que en el balotaje "hay mucho en juego" de cara al futuro.

"Si ganara Daniel Martínez la Presidencia es más de lo mismo y no va a haber cambio. Cada vez que asigna a alguien son caras repetidas que hemos visto en estos años. Los mismos responsables de la política que se ha aplicado estos años", añadió.

Por otro lado, Manini se refirió a la preocupación en materia de seguridad y criticó a Gustavo Leal. "Hace siete años está y es responsable de políticas que se vienen aplicando. Si no cambia vamos a seguir viendo como los corruptos se ríen de nosotros y se bloquean las investigaciones en todos los niveles", explicó.

"Tenemos que salir de ese tobogán sin final en el que estamos cada vez más abajo y cada vez peor", dijo el líder de Cabildo Abierto.

Con respecto al documento firmado entre los partidos de la oposición, que forman la coalición, dijo que "abarca lineamientos generales". "No es nuestro programa, el que presentamos en agosto, pero está en línea con nuestro programa. Tiene muchas cosas similares y puntos que no son contrarios al que defendimos. Hay cosas que no están y vamos a presentar en el Parlamento cuando sea el momento", agregó

Además, sin nombrarlo directamente, Manini Ríos se refirió a los dichos del diputado electo por Cabildo Abierto, Martín Sodano, quien en una entrevista con Búsqueda criticó la interrupción voluntaria del embarazo y dijo que "si no tuviste la responsabilidad de cuidarte (...) bancátela".

"Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'. Para algunas mujeres es como una canilla libre", dijo Sodano al citado medio.

"En Cabildo Abierto no le prohibimos a nadie opinar, el que quiera lo puede hacer. En Cabildo cada uno es libre de opinar y expresarse como quiera", comentó Manini.

"Cada uno puede pensar lo que quiera de cualquier tema y con respeto será escuchado por los demás", agregó.

También reiteró que "Lo que vale ahora es el ‘Compromiso por el país, opiniones podemos tener miles`".

"A no dejarse confundir y a no escuchar las mentiras calladamente, lo q vale es la guía para el futuro accionar de Cabildo Abierto A redoblar esfuerzos. Que el 24 podamos festejar el inicio de los cambios en este país", reiteró el senador electo.

Montevideo Portal