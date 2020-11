Manini sobre Maradona: "A los millones de argentinos que lo idolatraron, nuestro saludo"

Política

La muerte de Diego Armando Maradona fue un suceso global y transversal en el mundo, que despertó repercusiones en todos los ámbitos, no solo en el deportivo.

En Uruguay, los políticos no fueron ajenos al fenómeno Maradona. Este jueves, en la asunción del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro le pidió a Lacalle Pou que envíe un mensaje para los argentinos por Maradona. Lacalle respondió: "Un gran jugador de fútbol. Ayer vi en Maldonado un video que la domina con la canción Life is Life. Es una obra de arte".

A continuación, el periodista le preguntó si se había emocionado con la noticia, pero el presidente respondió que "no". Consultado por qué no lo emocionó, Lacalle dijo: "No sé ¿por qué debería? Un gran jugador de fútbol, pero me quedo con Francescoli".

"Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar de esos temas", agregó.

Por otra parte, el expresidente Mujica fue consultado sobre el asunto en el mismo evento y aseguró que tiene muchos recuerdos con él, pero que "lo más hermoso es su juego y que en el fondo, con sus locuras, la fidelidad de clase". "Nunca se olvidó de dónde vino. Me puso triste la noticia porque todavía tenía rollo, pero bueno, así es la vida", concluyó.

El último en sumarse a las repercusiones fue el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

"Sin dudas, en la cancha, Maradona fue un fenómeno, y supo despertar una admiración sin igual. Verlo jugar fue siempre un deleite...", afirmó.

"A los millones de argentinos que lo idolatraron y hoy están golpeados, le hacemos llegar nuestro respetuoso saludo", escribió Manini Ríos.