Manini dijo que la ideología de género “es perversa” y que fragmenta la familia

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló este domingo en un acto de cierre que organizó el partido en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones.

Manini manifestó que Cabildo Abierto es “un partido diferente”, que se “atreve a poner arriba de la mesa temas que otros no se atreven”.

“Lo hace porque no tiene ningún tipo de compromiso, no tiene las manos atadas. No le debe nada a nadie. CA se atreve a cuestionar los escandalosos intereses de usura que se le cobra a los uruguayos y presenta un proyecto de ley para cambiar esa realidad”, expresó el político.

En esta línea, Manini agregó que el partido que él lidera también “se atreve a cuestionar a la ideología de género”, que calificó “sin pelos en la lengua de perversa”.

“Es una ideología que enfrenta al hombre con la mujer, al hijo con el padre. Es una ideología que vino para fragmentar los que les quedaba por fragmentar, después de haber fragmentado la sociedad entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores. Ahora la fragmentación viene en la familia misma. Cabildo Abierto es el único partido que se anima a denunciarlo y al hacerlo se expone a una aplanadora mediática que nos pone cualquier etiqueta por el solo hecho de denunciar lo que todos sabemos es cierto”, expresó el legislador.

El senador añadió que su partido “vino a enriquecer la coalición republicana que hoy gobierna”, al darle “visiones diferentes sobre distintos temas”.

“A nosotros no nos molesta la oposición servil, desleal, sucia que nos hacen los que necesariamente están en contra porque fueron ellos los que llevaron a este deterioro social que estamos viviendo. No nos molesta lo que nos diga el Frente Amplio o sindicalistas que se dedican a cualquier cosa menos a la defensa verdadera de los puestos de trabajo. No nos molesta, lo que a veces nos molesta es que lo que están del lado nuestro no hagan lo que tienen que hacer para imponer la mayoría”, dijo Manini, que cuestionó “leyes que se impusieron a lo largo de 15 años de gobierno” frenteamplista.

Y agregó: “Leyes que llevan a dividir nuestra sociedad. A grandes injusticias. Leyes que llevaron al desconocimiento del pronunciamiento del pueblo uruguayo dos veces en las urnas. Sacaron adelante por la mayoría circunstancial de sus votos y hoy esta coalición que está en el gobierno perfectamente sabe de la injusticia de esas leyes y las consecuencias nefastas que tuvieron en nuestra sociedad. Por tibieza o por ser políticamente correctos no se atreven a pasar determinada raya”.

En el acto también hizo uso de la palabra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien en un breve discurso dijo sentir “la satisfacción del deber cumplido” y de dar “el 110% frente a situaciones de exigencia”.

“Saber que pertenecemos a un partido que a veces nos dicen que somos un partido díscolo o disconforme. Pero lejos de eso, es un partido que ha apoyado completamente a la coalición en los momentos más definitorios”, expresó Salinas.

