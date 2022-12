Manini dijo que hay “agencias de espionaje disfrazadas de medios de comunicación”

Política

Montevideo Portal

En la sesión extraordinaria del Senado por el presunto espionaje a Charles Carrera y Mario Bergara, el senador Guido Manini Ríos se refirió a ese tema, pero también a otros. En particular apuntó contra algunos medios de comunicación, aunque sin mencionarlos.

Manini además reclamó que hay “cierta hipocresía”, porque “la sensibilidad y la solidaridad es según quien sea el acusado”.

El exmilitar afirmó que en caso de comprobarse el espionaje a Carrera y Bergara “son hechos muy graves” y adelantó que apoyara la declaración que haga el Senado.

“Estamos muy preocupados por la intervención de privados en la política. Se arrogan el derecho de incidir en la opinión pública de una forma o la otra. Es escandaloso y preocupante que nos acostumbremos a convivir con agencias de espionaje disfrazadas de medios de comunicación, que utilizan cualquier medio para ensuciar a quien quieren ensuciar. Incluso recurriendo a grabaciones de conversaciones privadas. No siempre eso despierta la solidaridad de todo el sistema político como en este caso. Creo que hay cierta hipocresía en eso. La sensibilidad y la solidaridad es según quien sea el acusado, no es para todos. Es escandaloso y preocupante que se haya querido ensuciar a un integrante de este mismo Senado y a su familia atribuyéndole condiciones que no tiene. Sin embargo, nadie parece haberse molestado ni solidarizado”, afirmó el senador de CA.

E insistió: “Es escandaloso y preocupante que hoy estemos aquí en esta Cámara discutiendo esto, que es un hecho lamentable, cuando hay tremendos problemas a solucionar que afectan a tantos miles de uruguayos. Por mencionar un par de ellos: el escandaloso endeudamiento familiar que afecta a casi un millón de uruguayos, el problema de la droga que avanza a paso de galope ante la inacción de todos nosotros”.

Manini también se refirió a la “destrucción del tejido social y la educación en tobogán”.

“En lo personal creo que es algo burdo pensar que reuniendo información de dos senadores los iba a obligar a retirar una denuncia sobre un tema más que publicitado. Es increíble pensar que por más información que se lograra fueran a presionarlos para que echaran para atrás. La Justicia seguramente llegará a fondo para saber si es real que existió esta investigación personal y cuál fue el móvil. Sobre todo quién la dispuso y con qué finalidad. No me cierra que sea para que retiren una denuncia cuando claramente no había marcha atrás. Nos preocupa mucho que se filtre información un día sí y otro también, alimentando y farandulizando al sistema político. Creando un ambiente que no le hace nada bien a la investigación, que queremos llegue hasta el fondo”, dijo Manini.

Posteriormente, el senador recordó que hubo hechos también “muy graves” desde la reinstauración democrática en 1985: “Hubo un episodio en donde se encontró el mayor deposito de armas en manos de un particular y el caso fue archivado rápidamente como no se hizo con otros casos”.

El senador hizo referencia al caso de Saúl Feldman en 2009 cuando se encontraron cientos de armas en la casa del contador público y también mencionó a Gustavo Torena, y su rol durante el gobierno de José Mujica.

“Acá hubo un personaje famoso que actuaba no en el piso cuatro, sino en el piso 11 de Torre Ejecutiva. Fue muy relacionado con sonados casos de aparente corrupción en negocios con Venezuela”, afirmó Manini, que también recordó la renuncia de Raúl Sendic como vicepresidente de la República, entre otros.

Montevideo Portal