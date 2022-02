Manini dijo que LUC “no favorece a los malla oro” y Andrade pidió el voto más allá del FA

Política

El debate entre los senadores Oscar Andrade, del Frente Amplio (FA), y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (CA), por el referéndum del 27 de marzo, cuando la ciudadanía definirá si mantiene o deroga 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se planteó sobre cuatro ejes temáticos: seguridad pública (propuesto por Manini), vivienda (planteado por Andrade), educación (iniciativa del cabildante), y relaciones laborales (asunto sugerido por el frenteamplista).

El cabildante abrió el debate sobre seguridad planteando que “una de las principales razones por las que la gente puso a la coalición en el gobierno fue por la situación de inseguridad que se vivía en el país”. El líder de CA señaló que el “índice de asesinatos” en Uruguay colocaba al país “solo por debajo de Venezuela, Colombia y Brasil”.

Hubo “miles de rapiñas, de hurtos, de violencia de todo tipo y bochornosas fugas de Cárcel Central”, dijo Manini, que agregó que ideológicamente en los gobiernos pasado se “partía de la base de que le delincuente era la víctima y la sociedad la victimaria”. El cabildante recordó episodios puntuales de lo que consideró mal accionar policial y dijo que los 33 artículos de la LUC vinculados a seguridad que se quieren derogar “tienen como objetivo proteger a la sociedad”.

“Aquellos que no quieren seguir con el corazón en la boca cuando un hijo o un familiar sale de su casa, a ellos esta ley los protege y les garantiza el goce de sus derechos. A los violentos, a los delincuentes, esta ley les dice que se va a aplicar todo el peso de la ley. Esta ley no favorece a los más poderosos, a los malla oro, como se quiere imponer. Esta ley favorece a los más frágiles, que no se pueden pagar seguridad privada, no se pueden enrejar, no pueden pagar costosas alarmas, los que dependen del buen funcionamiento de la Policía y la Justicia para vivir en paz”, resumió Manini.

En contrapartida, Andrade se focalizó en las críticas a estos artículos planteadas por académicos y profesionales. “La cátedra de Derecho Penal y Criminología de manera unánime rechaza los cambios propuestos, por ejemplo, en legítima defensa, que establece que le dan más jerarquía a un establecimiento agropecuario que al hogar, que según la constitución es un sagrado inviolable”, dijo el senador de la lista 1001.

“La combinación de estos artículos permite, por ejemplo, que un muchacho que salta un alambrado por unas manzanas, y el hurto está mal, nadie comparte el hurto, la respuesta pueda ser el homicidio. No hace falta ser ni honesto ni deshonesto para entender que este cambio es profundamente negativo”, planteó Andrade, quien agregó que “los cambios en legislación policial quitan garantías y libertades individuales”.

“La Constitución de la República en el artículo 15 sostiene que nadie puede ser preso salvo infraganti delito habiendo semiplena prueba de él o por orden escrita de juez. No es motivo para ser detenido olvidarte de la cédula. Todos los especialistas, cuando se aprobaron los cambios del procedimiento policial, sostuvieron que esta combinación de más capacidad operativa de la policía y menor rendición de cuentas se prestaba para abuso, impunidad y violación de derechos humanos”, sostuvo Andrade.

Además, el senador expresó que “la Asociación de Defensores de Oficio presentó 86 denuncias a la Suprema Corte de Justicia de lesiones”, y ese sentido mencionó que “una persona quedó sorda porque le perforaron el oído en una golpiza y allanamientos ilegales”.

“Para proteger a la Policía lo que hay que hacer es no darle chalecos vencidos. Para proteger a la Policía lo que hay que hacer es proteger el salario y no bajarle el salario. Proteger a la Policía no implica que un policía cuando te detenga no tenga que avisar al fiscal. Que un policía cuando tiene que hacer un procedimiento, no tenga que avisar al fiscal, eso le quita garantías a la ciudadanía”, dijo Andrade.

El senador comunista también criticó “la inflación punitiva”. “Casi el 80% , según informe del comisionado de cárceles, de las mujeres que están presas con sus hijos o embarazadas, el 78%, esta presa por delito de comercialización de droga no violenta. Cuatro años establece la LUC como pena mínima. Cualquier tipo de droga y cualquier cantidad. Esto lo hace en un país donde la pena mínima de homicidio intencional es de dos. O sea, la LUC, cuando nos hablan los especialistas de que no tiene ninguna relación con la asimetría penal, ubica una pena del doble a cualquier comercialización de droga por menor que sea, que la de homicidio. Solamente legislando de manera atropellada se pueden entender estas cosas”, expresó.

Por otra parte, pidió a Manini no adjudicar intenciones. “Yo creo que es un profundo error del gobierno cuando establece un paquete de medidas que facilitan el lavado de activos en opinión de todos los expertos, pero no le voy a adjudicar a quienes votaron esa norma que están del lado de los que promueven el lavado de activos”, aseguró Andrade.

Vivienda

Al abrir el segundo tema del debate, Andrade dijo que con la LUC, con respecto a los alquileres, “amontona un conjunto de iniciativas que son todas feroces, hasta crueles con la familia”, y planeó algunos ejemplos: “primero se maneja discrecionalidad absoluta en los plazos; en segundo lugar, al fin del contrato habilita una multa de hasta cuatro meses y medio el valor del arriendo si te demorás un día en entregar la vivienda”.

Además, dijo que la LUC “ubica su plazo de desalojo brevísimo, brevísimo para el mal pagador, que es el que tiene apenas tres días de atraso, pero también muy breve para el buen pagador”.

“En cuarto lugar, ubica una mora que es usura, pero usura pura. Si tenés tres días de atraso por cualquier dificultad, un hijo enfermo, problemas en el trabajo, imaginemos este año, en el que hubo pandemia, imaginemos una empresa que se dedica al transporte escolar, o a la organización de fiestas y eventos, o a los gimnasios, para salir del atraso, el incremento es de un 60% sobre la cuota. Pero además a la hora del desalojo, contra todo lo que sería la sensibilidad de cualquier uruguayo promedio, el juez no tiene posibilidad de dar prórrogas por casos de fuerza mayor fuera de los cinco o seis días”, dijo.

“Esto es: si una familia se tiene que enfrentar al desalojo y se trata de una mujer que está cursando el embarazo, se trata de una mujer que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene donde ir, con la propuesta de alquileres de la LUC, terminás afuera”, planteó Andrade.

Manini respondió entonces que “la imagen de la embarazada y sus cinco hijos puede sensibilizar a todos”, pero también podemos pensar que “esa embarazada es la propietaria de esa vivienda” y que con los ingresos que recibe por el inquilino que le paga puede “llegar a fin de mes”. El senador dijo que esa “embarazada puede estar buscando algo para alquilar, sin tener forma de acceder a una garantía y esta ley le permite acceder a la vivienda”.

Según el líder de CA, la situación de la vivienda en el país “después de 15 años de gobierno frenteamplista la situación habitacional era realmente critica”.

“Más de 70.000 con déficit habitacional, 650 asentamientos donde casi 200 mil uruguayos vivían de forma indigna. No se encontró solución en esos 15 años a pesar de haber más dinero que nunca. Nunca hubo el dinero para solucionar el tema de la vivienda”, expresó Manini, que agregó que dinero se “dilapidó” en la regasificadora, Ancap y Pluna.

Manini estima que hay unas 53 mil viviendas vacías en el país que no están volcadas al mercado de alquileres y que lo que busca la LUC es “estimular a que parte de esas viviendas se vuelquen al mercado de alquileres para lograr bajar precios”.

Además, el senador de CA llamó también a pensar en el propietario que tiene pocos ingresos y depende de ese alquiler como complemento, al que “hay que darle las garantías para que pueda recuperar su bien”.

En este capítulo del debate, Manini habló en nombre de Cabildo Abierto, en lugar de hacerlo por toda la coalición.

A su turno, Andrade marcó el deterioro de la vivienda en otro período: en el precedente a los gobiernos del Frente Amplio. “Cualquier estudio serio sobre los asentamientos irregulares en Uruguay va a encontrar que el estallido de los asentamientos irregulares, que pasa de 2.000 hogares a 50.000 hogares, lo encontrás en el período 85-2005. Y del 2005 al 2020 hay temas que no se resolvieron, pero el plan quinquenal que presentó el gobierno reconoce que hay 297.000 hogares que dejaron de tener condición de precariedad en su vivienda”, remarcó.

Educación

Manini criticó la gestión de la educación por parte del Frente Amplio y el rol de los sindicatos del rubro, repasó resultados de los últimos años y en este sentido defendió “los cambios” que lleva adelante el gobierno.

Recordó la frase de José Mujica (“educación, educación, educación”), otra de Tabaré Vázquez que proponía “cambiar el ADN de la educación” y dijo que la voluntad de los expresidentes durante todo el periodo del Frente Amplio fue “torcida por un sindicato que se creyó el ombligo del mundo, el centro del sistema educativo y que dejó de lado al verdadero centro del sistema que son los educandos”.

Insistió en que en la reforma educativa le va la vida “sobre todo a los sectores más frágiles de la sociedad” y mencionó en particular cuatro artículos de la LUC vinculados a la educación, en particular aquellos referidos al cambio en la gobernanza de la educación, porque de “esa forma se logró una mejor coordinación, mejor ejecutividad y se evitan trabas burocráticas”.

El senador destacó de la LUC que “se avanza hacia el título universitario de los docentes” y que se le dio más incidencia al Ministerio de Educación y Cultura.

El senador insistió que lo que “realmente molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se ha adueñado de la enseñanza en los últimos años y no permitió hacer los cambios que había que hacer en su momento”.

Además de recordar palabras de Mujica sobre los sindicatos, Manini citó a Esteban Valenti, quien planteó que “los sindicatos se deben un mea culpa de cuánto aportaron y cuánto dañaron a la educación”. El actual coordinador de la campaña para derogar 135 artículos de la LUC dijo, según la cita de Manini: “Los sindicatos son los principales promotores de la educación privada y el principal freno para los cambios que la educación uruguaya necesita. Se tiene que saber que el escollo principal para un cambio en la educación es el espíritu conservador y reaccionario de cierta dirigencia sindical”.

Por su parte, Andrade aseguró que con la LUC “pulverizan la representación docente, violentan la autonomía, que es un principio que nada tiene con el FA; hay que ir a Varela, Vaz Ferreira, Pivel Devoto, a Figari; hay una larguísima tradición de que la educación tiene gobernanza en autonomía y en libertad”.

A su vez, el senador comunista criticó en particular los artículos de la LUC que le quitan el voto a los representantes docentes en Codicen y cuestionó la gestión de la educación de los gobiernos que precedieron al Frente Amplio. “El escollo principal que tuvimos durante muchísimos años para encontrar mejores resultados educativos, fue la desigualdad y un presupuesto raquítico. Nos criamos en un Uruguay donde una frase popular, cuando uno estaba muy mal económicamente, era decir ‘usted tiene más hambre que un maestro de escuela’. Los que condenaron durante muchísimos años a presupuestos raquíticos a la educación y al deterioro, quieren darnos ahora cátedra de la importancia de la educación. Ahora, no llego a entender la estigmatización de la organización sindical y el recorte del presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida de presupuesto para la investigación científica. Por ese camino, seguramente que no; con menos participación, seguramente que no; sacando a los maestros de los consejos de Primaria, después de 100 años, seguramente que no; eliminando la posibilidad del congreso en la educación, seguramente que no”.

Relaciones laborales

En cuanto a las relaciones laborales, Andrade planteó que “cualquier estudio de los conflictos en Uruguay dice que la mayoría de los conflictos surgen de incumplimientos patronales”.

Por su parte, Manini dijo que “reglamentar el derecho de huelga en todo caso es un mandato Constitucional, pero no es el caso de esta ley”, y sostuvo que con la LUC se defiende a los “más débiles”, que en las relaciones laborales son “los trabajadores que no se pueden dar el lujo de perder su jornal por adherir obligados a una medida de fuerza que pueden no compartir”.

“Son aquellos sometidos a la prepotencia cuando quieren trabajar un día de huelga. Son sometidos a violencia física o psicológica como lo hemos visto una y otra vez. El artículo 392 de la LUC lo que hace es garantizar el derecho de huelga a los huelguistas, el derecho al trabajo al trabajador y el derecho de propiedad a los empresarios”, dijo Manini, al defender uno de los artículos más cuestionados de la LUC desde la central sindical.

En esta línea, sostuvo que se trata “de todos derechos constitucionales” y que “la Constitución no prioriza a uno sobre otro”.

Cierre

Tras el abordaje de los cuatro ejes temáticos, los senadores tuvieron dos minutos para enviar un mensaje final.

“Hay una referencia de Montesquieu que sostenía que no hace justa una cuestión que esté en la ley sino que es al revés: por ser justa tiene que estar en la ley”, dijo Andrade, el primero en despedirse.

“El último domingo de marzo los queremos convocar a votar sí en defensa de la educación pública, a votar sí en defensa del derecho de vivienda, a votar sí para que no se le pueda ocultar información a la Justicia por una sola persona o al Parlamento, a votar sí para que las tierras de colonización tengan que ver con poblar la campaña, los queremos convocar a votar sí porque de la misma forma que logramos juntar las firmas para que se abriera paso a la presencia soberana también tenemos que contestar a una forma de gobernar”, agregó.

“Asumió un gobierno que sostenía que no se trataba de saltear una mitad por la otra mitad, y el planteo general era de intentar construir acuerdos, y la respuesta que tuvimos fue una reforma educativa sin la comunidad educativa, una reforma laboral sin los trabajadores, quebrar un acuerdo de crear una ley de inteligencia que llevó casi 10 años, y un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad”, expresó.

Finalmente, Andrade dijo que “el Uruguay de hoy necesita en esta clave democrática abrirle paso a la esperanza”, y agregó: “Yo creo que vamos a un domingo de marzo en el que tenemos que votar con mucha cabeza y con mucho corazón, defendiendo algunas tradiciones que nos vienen muy lejos de la historia”.

“No se elige el último domingo de marzo ni partido político ni legisladores, pero sí se elige votar por un mejor país para vivir”, concluyó.

Por su parte, en su cierre Manini insistió en que la LUC es “una ley justa y necesaria” porque “defiende a los más frágiles”.

“Brinda seguridad. Pone al alumno en el centro de la discusión. Permite a los que no tienen garantía acceder a alquileres y garantiza los derechos de los trabajadores. En los casi 20 meses de vigencia que tiene la ley no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice el senador Andrade. Creemos que los impulsores del sí de la oposición nuevamente están recurriendo al miedo, como lo hicieron de cara al balotaje en 2019, como lo hicieron en la pandemia, ahora lo hacen con el referéndum”, afirmó Manini.

El líder de Cabildo dijo que se “pronosticó gatillo fácil”, “desalojo exprés masivo”, la “fundición de Antel” y “nada de eso ocurrió”.

Posteriormente, Manini criticó las políticas económicas de Danilo Astori y Mario Bergara (del “astoribergarismo”), “que fueron funcionales a los intereses más poderosos” y le replicó a Andrade que “nunca lo vio oponerse a esas políticas”.

“El 27 de marzo lo que está en juego es continuar con el proceso de reformas que se inicia con la LUC o volver al casillero inicial. Volver al 1° de marzo de 2020 y retroceder en temas de educación, seguridad, relaciones laborales y de alquileres”, apuntó Manini, que llamó a defender la ley.

Tras el cierre, ambos senadores recibieron una placa de los organizadores del evento, CUTA y Cardinal TV, y se dieron un apretón de manos.

