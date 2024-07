Manini defendió compra de aviones a Brasil y celebró refinanciamiento a pequeños deudores

Política

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos defendió en rueda de prensa la compra de seis aviones de combate por parte del gobierno uruguayo al brasileño, por un monto aproximado de US$ 100 millones a pagarse en un plazo de entre 10 y 15 años.

“Somos de la idea de que las Fuerzas Armadas tienen que tener el equipamiento mínimo necesario para cumplir con las misiones especificas que marca la Constitución y la Ley Marco de Defensa. Tener una Fuerza Área sin aviones no tiene sentido. Hace ya mucho tiempo que decimos que la Fuerza Aérea Uruguaya está a un avión de no poder cumplir con su misión. Se ha demorado demasiado la compra. Es una buena noticia. Estos seis aviones para la Fuerza Aérea cuestan la mitad de lo que costó a Uruguay la regasificadora que no generó un centímetro cúbico de gas”, apuntó Manini, y destacó la “necesidad de blindar las fronteras y el espacio aéreo”.

La compra sería a la empresa brasileña Embraer de seis aviones Super Tucano

Manini, que fue comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019, además celebró la noticia de que bancos y financieras lanzarán un programa para perdonar créditos a pequeños deudores.

“Parece que el esfuerzo de tanto tiempo empieza a dar resultados...Ojalá que buena parte de los centenares de miles de uruguayos considerados deudores irrecuperables puedan ‘resucitar’ en el sistema financiero. Felicitaciones a los que nunca bajaron los brazos...”, escribió en X el líder de Cabildo Abierto, partido que recolectó firmas para llevar adelante un plebiscito denominado “por una deuda justa”.

Este martes, instituciones bancarias y financieras administradoras de créditos lanzaron un “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”.

Su objetivo es regularizar la situación crediticia de los deudores que al 30 de abril de 2022 figuraban como incobrables (categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el Banco Central del Uruguay [BCU]) y se mantenían en la misma situación en mayo de este año.

Para el caso de deudores con un saldo a pagar menor a $ 5.000, “las instituciones renunciarán al derecho de ejercer el cobro de estas deudas, sin ser necesaria la realización de ningún trámite”, informó el BCU.

A su vez, aquellos que tengan deudas de hasta $ 100.000, podrán refinanciar su pago en 36 cuotas, “sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos”.

