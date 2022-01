Manini arremetió contra los medios y dijo que lo dicho por Lust fue “una barbaridad”

Política

El senador Guido Manini Ríos volvió a atacar en su audición de este martes a los medios de comunicación y además se refirió a los dichos del diputado Eduardo Lust, que dijo en una conversación privada que fue grabada que “la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores”, según consignó el semanario Búsqueda.

El líder de Cabildo Abierto señaló que lo dicho por Lust fue “una barbaridad” y agregó que “es claro que el diputado no pudo haber expresado lo que dijo en serio, pues si lo pensara, no hay explicación para que haya permanecido desde entonces en el partido o no haya realizado la denuncia penal pertinente”.

“Máxime si consideramos la alta sensibilidad democrática que sabemos tiene, y su notoria formación jurídica”, agregó Manini, que recordó que el interlocutor de Lust fue expulsado de Cabildo Abierto por “una notoria inconducta” que incluso generó la intervención de la Justicia.

Sobre los medios de prensa, Manini citó una editorial del semanario La Mañana: “Desde que se fundó Cabildo Abierto hace menos de tres años, ciertos medios se han dedicado constante y empeñosamente a denigrar al novel partido, a su líder, a sus dirigentes y hasta a sus militantes”.

“Los métodos son varios, pero el objetivo es claro, instalar en la opinión pública el concepto de que Cabildo Abierto es peligroso para la institucionalidad y la república. Es evidente que se trata de un esfuerzo sistemático dirigido desde alguna central no visible. Y deberíamos preguntarnos quién se beneficia de esto”, agregó, al tiempo que recordó varios episodios de militantes o jerarcas vinculados al partido que tuvieron declaraciones desafortunadas.

Y añadió: “¿Debería la coalición de gobierno quedar de rehén de estos medios, que semana a semana encuentran una ingeniosa manera de dividirla? ¿Qué motivo tienen para estimular la fragmentación política del país? ¿Por qué pueden ciertos medios hacer con impunidad algo que no se le permitiría siquiera a los propios servicios de inteligencia del Estado? Creemos que estamos apenas ante un iceberg, lo que se ve en la superficie es apenas una parte ínfima de lo que se esconde bajo el agua. Y a la parte que permaneció oculta ¿Qué es lo que le produce tanto temor del novel Cabildo Abierto, fue la ley forestal o la ley de usura, es su firme posición ante relatos que ya parecían impuestos, es su anunciado proyecto que somete a la aprobación parlamentaria de determinadas generosas concesiones que se hacen por largos plazos hacia el futuro? La lista de intereses que no se compadecen para nada con el bien común, podría ser interminable. Seguramente lo que más obsesiona a ese poder entre bambalinas, es enfrentarse a dirigentes independientes y dignos, y sobre todo, que no han podido ser captados por los verdaderos tentáculos del poder no visible”.

