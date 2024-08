Manini aparece con uniforme militar en un afiche de Cabildo Abierto: ¿qué dice la Corte?

Política

El candidato a las elecciones nacionales por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, figura en algunos carteles de Montevideo vistiendo su uniforme de general, algo que despertó cuestiones en el espectro político.

La lista 411 del partido, liderada por el senador Guillermo Domenech, muestra la figura de Manini con su uniforme militar. El cartel fue compartido en redes sociales y allí se generaron dudas acerca de la legalidad de llevar el atuendo al campo de la política.

Consultadas al respecto, fuentes de la Corte Electoral explicaron a Montevideo Portal que sí existen “disposiciones restrictivas” para que militares en actividad ejerzan roles en la política, pero sobre este caso particular acotaron que “no queda claro que exista alguna prohibición específica”.

“La prohibición estricta es que los militares en actividad actúen en política”, enfatizaron.

Asimismo, las mencionadas fuentes indicaron que no se ha hecho una denuncia formal ante la Corte, por lo que este organismo aún no se ha pronunciado formalmente sobre el tema. Sí llegaron “algunas consultas personales” de “actores políticos”, consultando “si está bien o no, si es legal o no”, mencionaron.

El afiche se puede ver en varios puntos de la capital uruguaya, como en la rambla, por ejemplo.

