Manini Ríos por Orsi con presidente de SCJ: “Bueno que se preocupe por hecho bochornoso”

Política

Montevideo Portal

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió a la reunión del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la que dialogaron sobre la salud de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena por homicidios, torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura.

Así, el militar retirado valoró que “es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe por un hecho que es bochornoso”.

“Acá estamos todos balconeando —y parece que no nos importa— un proceso de venganza claro, porque llamarle justicia a los procedimientos que se han aplicado en los últimos años no corresponde. Es un proceso de venganza, claramente”, manifestó el exsenador en diálogo con Desayunos informales (Canal 12).

Manini Ríos consideró que “habla bien” del presidente de la República “que este tema lo mueva” y que “no mire para el costado”.

Tal como informara el semanario Búsqueda este jueves, Orsi mostró informes médicos del Hospital Militar —enviados por la ministra de Defensa, Sandra Lazo— sobre la salud de los reclusos. Allí, de acuerdo con el citado medio, el mandatario preguntó cómo debía proceder para que esos informes sean considerados por la Justicia.

El mandatario fue consultado por el encuentro en rueda de prensa. “Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar, que como no sabía cómo había que proceder —si había que enviárselo a la Suprema Corte, o cómo era el mecanismo— voy y le pregunto. Y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente institucionalmente tenía algo que responder y lo hice con quien correspondía”, sostuvo.

Montevideo Portal