Manini Ríos a los demás candidatos: “Me gustaría que me rebatan mis propuestas”

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió al tono actual de la campaña electoral y manifestó que él busca que “se instale el debate”.

Según dijo en rueda de prensa durante la edición 2024 de la Fiesta de la Chacra (cerca de San Jacinto, Canelones), no se refiere a un debate “mano a mano” porque “pareciera que eso no es viable, nadie quiere debatir con nadie”, cuestionó; en cambio, convocó a “un debate de ideas”, es decir, “que cada candidato muestre claramente qué es lo que está proponiendo”.

“A mí me gustaría que me rebatan lo que nosotros hemos propuesto en materia de seguridad. ¿Por qué no nuestras propuestas? ¿Por qué no las comisarías de alto impacto? ¿Por qué no fortalecer las comisarías de barrio? ¿Por qué no blindar la frontera en serio con los recursos necesarios?”, cuestionó el senador. “Que me digan las razones por las cuales no quieren ir por ese camino”, insistió.

Por otro lado, también se refirió a su propuesta sobre la usura: “¿Qué respuesta tienen sobre el tema del endeudamiento de la gente? ¿Por qué están del lado de los prestamistas? ¿Por qué no quieren de una vez por todas asegurar la reestructura de la deuda y ponerle límites a la usura?”, disparó.

Así, consultado respecto a si se dirigía incluso hacia sus propios compañeros de la coalición de gobierno, Manini Ríos fue enfático: “Me gustaría que lo diga [Yamandú] Orsi, que lo diga [Ávaro] Delgado, que lo diga [Andrés] Ojeda, que lo diga [Pablo] Mieres; ¿por qué no quieren un debate de ese tipo?”.

A entender del legislador cabildante, la respuesta a sus iniciativas es “el silencio o vaguedades”. “En algún programa alguna vaguedad de ‘vamos a hacer esto, lo otro…’”, criticó.

Finalmente, Manini Ríos subrayó su pedido de que “exista un debate” para que “la gente pueda comparar y que vote sabiendo”.

“No puede ser que nos vayamos por las laterales de si Orsi dijo lo que dijo en Baires (si está bien o está mal), si Ojeda va al gimnasio… No puede ser que se vaya en esos carriles la discusión. Tiene que ser de contenidos, de propuestas. Me gustaría que sea otra la campaña y no esta que estamos viviendo ahora”, reflexionó.

